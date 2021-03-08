Kırmızı kategorideki Aksaray’da karantina sayısı arttı

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan ’Çok yüksek riskli’ kırmızı kategoride yer alan ve vaka sayısının yüksek olması nedeniyle 1 belde, 1 köy, 1 mahalle, 1 cadde ile 6 sokağın 5 gün süreyle karantinaya altına alındığı Aksaray’da sabah saatlerinde 1 belde daha karantina altına alındı. 5 gün önce karantinaya alınan bölgelerinin karantina süresi ise 7 güne çıkarıldı.

Şubat ayı içerisinde sıfıra yakın vakası olan ve 7 Şubat itibari ile İngiltere’den gelen mutasyonlu virüsün görülmesiyle kırmızı kategoriye taşınan Aksaray’da 5 gün önce 1 belde, 1 köy, 1 mahalle, 1 cadde, 6 sokak karantina altına alındı. 5 günlük karantina süresi dolan bölgelerin karantina süreleri 7 güne çıkartılırken, sabah saatlerinde vaka sayısının yüksek olması nedeniyle merkeze bağlı Yeşiltepe beldesi 7 günlük süreyle karantina altına alındı.

Belde giriş ve çıkışları jandarma ekiplerince kapatıldı

Yüksek vaka sayısı gerekçesiyle Aksaray Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile karantina altına alınan Yeşiltepe beldesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tüm giriş ve çıkışlar kapatıldı. Barikat ve dubalarla kapatılan giriş çıkışlardan çok zorunlu olmadıkça hiçbir giriş çıkışa izin vermeyen jandarma ekipleri belde içerisinde de geniş tedbirler aldı. Ekipler belde içerisinde de devriye atarak tedbirleri aralıksız sürdürürken, zorunlu haller dışında belde halkının evden çıkışına kesinlikle izin verilmiyor.