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Kırmızı kategorideki Müzeyyen Aydınlı’nın üstünden çıktı! Fotoğraftaki kişinin kimliği şaşırttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2020 22:23 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da ‘Kırmızı’ kategorideki Müzeyyen Aydınlı’nın öldürüldüğü operasyonda ele geçirilen fotoğraflarda, sağ kolunun kim olduğu ortaya çıktı. Kırmızı kategorideki teröristin en yakınındaki kişi Diyarbakır Barosuna kayıtlı avukat Merve Nur Doğan olduğu belirlenirken, terörist, jandarmanın ve emniyetin ortak çalışmasıyla saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı.

Kırmızı kategorideki Müzeyyen Aydınlı’nın üstünden çıktı! Fotoğraftaki kişinin kimliği şaşırttı

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca 3 Ekim‘de gerçekleştirilen Yıldırım-7 operasyonunda, 4 terörist etkisiz hale getirilmiş, ölü ele geçirilen teröristlerden birinin, terörden arananlarda ‘Kırmızı’ kategoride yer alan sözde Orta Saha Amed Eyaleti Özel Güç (Kalender) sorumlusu ‘Amara Doktor’ kod adlı ‘Müzeyyen Aydınlı’ olduğu tespit edilmişti.

Terörist Müzeyyen Aydınlı’nın öldürüldüğü operasyonda, örgüte ait materyeller ve fotoğraflara da el konulurken, fotoğraflar arasında terörist Aydınlı ile bir başka kadın teröristin samimi pozları ortaya çıktı.

Yapılan araştırma sonrası terörist Aydınlı’nın yanındaki kadının kimliği belirlendi. Teröristin Diyarbakır Barosuna kayıtlı Merve Nur Doğan isimli avukat olduğu, örgüte 2018 yılında katıldığı ve Doğa Dilşa (Bese) kod adını aldığı tespit edildi. Jandarma ve emniyetin müşterek operasyonu ile terörist saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı.

ÇOKLU BAROYA NEDEN KARŞI ÇIKTIKLARI BELLİ OLDU

Diyarbakır Barosu, çoklu baro düzenlemesine karşı çıkarak eylem düzenlemiş, eylemde Baro Başkanı Cihan Aydın, ‘Baroları 1,2,3 diye numaralandırarak avukatları ayrıştırmayı, kutuplaştırmayı ve örgütsüz bırakmayı amaçlıyorlar’ açıklamalarında bulunmuştu.

BARO AVUKATI TERÖRE HİZMET ETMİŞ

Çoklu baro düzenlemesine karşı olan Diyarbakır Barosuna bağlı avukatı, ‘örgüt’ diye kime hizmet ettiği, Lice’de gerçekleştirilen operasyonda belli oldu. (İHA)

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