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  4. Kırmızı Kedi, Kitapsan ve Emek Kitap, anlaşmaya imza attı

Kırmızı Kedi, Kitapsan ve Emek Kitap, anlaşmaya imza attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 16:05 | Son Güncelleme

(Kurumsal Haber)- BİRBİRİ ardına açtığı kitabevleriyle kitapseverlerle buluşan Kırmızı Kedi, sektörde önemli rol oynayan Emek Kitap ve 33 yıllık tecrübesi bulunan Kitapsan ile anlaşmaya imza attı.   33 yıllık tecrübesi, titiz, kaliteli ürün seçimi ve okurun da sevdiği kitabevleriyle Kitapsan İzmir'de dört, Konya'da iki ve Antalya'da bir kitabevi ile Kırmızı Kedi Kitabevlerinin bünyesine katılırken diğer 10 kitabevi için de Emek Kitap ile anlaşarak ortak satın alma ve dağıtım faaliyetlerine devam etme kararı aldı.

İSTANBUL, (DHA)-(Kurumsal Haber)- BİRBİRİ ardına açtığı kitabevleriyle kitapseverlerle buluşan Kırmızı Kedi, sektörde önemli rol oynayan Emek Kitap ve 33 yıllık tecrübesi bulunan Kitapsan ile anlaşmaya imza attı.

33 yıllık tecrübesi, titiz, kaliteli ürün seçimi ve okurun da sevdiği kitabevleriyle Kitapsan İzmir'de dört, Konya'da iki ve Antalya'da bir kitabevi ile Kırmızı Kedi Kitabevlerinin bünyesine katılırken diğer 10 kitabevi için de Emek Kitap ile anlaşarak ortak satın alma ve dağıtım faaliyetlerine devam etme kararı aldı.

Kitaptan elektronik ürüne, oyundan hobiye, hediyelik eşyadan kırtasiyeye zengin ürün yelpazesiyle, bilgi ve kültür paylaşımını ön planda tutan kitabevleriyle büyüyen Kırmızı Kedi, yakın zamanda açılan Caddebostan şubesi ile 14 olan kitabevi sayısını, bu anlaşmayla 21'e, halihazırda açılması planlananlarla 25'e tamamlayacağının da müjdesini verdi.

Küreselleşen dünya ekonomisinin içerisinde yer alabilmek için gerekli yatırım ve faaliyetlerine aralıksız devam eden Kitapsan, diğer 10 kitabevi için 2014 yılından bu yana 50 bin 000m2'lik lojistik merkezinde, kitabevleri ve çevrimiçi kitabevlerine lojistik hizmet sunan Emek Kitap ile en hızlı, en güvenli ve en iyi hizmet kalitesini sunmak için ikinci bir anlaşma ile de güç birliğine gitti. Bundan sonra Kitapsan ve Emek Kitap bilgi birikimlerini ve güçlerini birleştirerek aynı merkezden ortak satın alma ve dağıtım faaliyetlerine de devam edecek.

Kitapsan, Kırmızı Kedi ve Emek Kitap, sektörde başarılı yatırımlar yapmaya ve sektörün büyümesine katkı sağlamaya devam edeceklerinin de haberini verdi.

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