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Kırmızı Kedi Yayınevi Sivas olaylarının 25'inci yılını anacak

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2018 17:37 | Son Güncelleme

2 Temmuz 1993 yılında yaşanan Sivas olaylarında hayatını yitiren ozanlar Metin Altıok ve Behçet Aysan, Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından adlarına verilen ödül töreninde birlikte anılacak.

Kırmızı Kedi Yayınevi Sivas olaylarının 25'inci yılını anacak

İSTANBUL, (DHA)- 2 Temmuz 1993 yılında yaşanan Sivas olaylarında hayatını yitiren ozanlar Metin Altıok ve Behçet Aysan, Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından adlarına verilen ödül töreninde birlikte anılacak.

Olayların 25'inci yılı sebebiyle, yayınevi tarafından iki ozan adına verilen ödüller bu kez bir çatı altında buluşacak. Ekim ayında İstanbul'da gerçekleşecek törende ödüller; kazanan şairlere ayrı ayrı verilecek. Metin Altıok Şiir Ödülü Seçici Kurulu; Doğan Hızlan, Hilmi Yavuz, Ahmet Telli, Ali Cengizkan, Eray Canberk, Haydar Ergülen ve Şükrü Erbaş'tan; Türk Tabipler Birliği'nin gerçekleştirdiği Behçet Aysan Şiir Ödülü Seçici Kurulu ise Doğan Hızlan, Ahmet Telli, Orhan Koçak, Ali Cengizkan, Cevat Çapan ve Turgay Fişekçi'den oluşacak.

İki şairin de yayımcısı olduğu Kırmızı Kedi Yayınevi olayların 25'inci yılına dair bir kitabı da okurlarıyla buluşturacak. Metin Altıok'un kızı Zeynep Altıok ve Behçet Aysan'ın kızı Eren Aysan'ın hazırladığı kitapta aydın ve sanatçıların Sivas olaylarına bugünden bakışları yer alıyor.

Metin Altıok Şiir Ödülü'nün 11'incisi, Behçet Aysan Şiir Ödülü'nün ise 23'üncüsü veriliyor.

(FOTOĞRAF)

Kırmızı Kedi Yayınevi Sivas olaylarının 25'inci yılını anacakKırmızı Kedi Yayınevi Sivas olaylarının 25'inci yılını anacak

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