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Kırmızı Kedi Yayınevi’nin bininci kitabı okurlarla buluştu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2018 14:22 | Son Güncelleme

Kırmızı Kedi Yayınevi, Yılmaz Özdil’in kaleme aldığı ve okurlar tarafından yoğun ilgi gören 'Mustafa Kemal' kitabı ile 10'uncu yılında bininci kitabına erişti.

İSTANBUL, (DHA) - Kırmızı Kedi Yayınevi, Yılmaz Özdil’in kaleme aldığı ve okurlar tarafından yoğun ilgi gören 'Mustafa Kemal' kitabı ile 10'uncu yılında bininci kitabına erişti.

2008 yılında okurlarıyla buluşan yayınevi bugüne kadar yerli ve yabancı birbirinden önemli edebiyat, siyaset, inceleme ve çocuk kitapları yayımlayarak, Yeni Deniz Mecmuası ve Modern İpek Yolu gibi alanında özgün dergileri okurların beğenisine sundu.

Kırmızı Kedi Yayınevi bu doğrultuda, yayın çizgisiyle oluşturduğu sürekli okurları için yayımlayacağı yeni eserlerle, daha uzun yıllar kitapseverlerle bir arada olmayı hedefliyor.

(FOTOĞRAF)

Kırmızı Kedi Yayınevi’nin bininci kitabı okurlarla buluştu

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