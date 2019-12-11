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Kırmızı koda rağmen dev dalgalarda deniz keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 12:20 | Son Güncelleme

Kırmızı kod uyarısı yapılan Antalya’da uyarılara aldırış etmeyen Rus turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde oluşan yaklaşık 2 metrelik dev dalgalara aldırmadan yüzüp adeta ölüme meydan okudu.Meteorolojinin aşırı yağış beklentisi nedeniyle ilk kez "kırmızı" uyarıda bulunduğu Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde de dev dalgalar meydana geldi.

Kırmızı kod uyarısı yapılan Antalya’da uyarılara aldırış etmeyen Rus turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde oluşan yaklaşık 2 metrelik dev dalgalara aldırmadan yüzüp adeta ölüme meydan okudu.
Meteorolojinin aşırı yağış beklentisi nedeniyle ilk kez "kırmızı" uyarıda bulunduğu Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde de dev dalgalar meydana geldi. Hafif yağışa rağmen Antalyalılar ve yabancı misafirler sahilden vazgeçemedi. Havanın 14, deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü Antalya’da denize giren vatandaşlar dahi oldu. Yaklaşık 2 metre yüksekliği bulan dalgalar arasında Rus uyruklu aile çocuklarıyla deniz keyfi yaptı. Rus iki genç, dev dalgalar arasında tehlikeye aldırmadan yüzüp, eğlendi. Dalgaların üzerine kendini bırakan gençler adeta tehlikeye davetiye çıkardı. İki gence, anne ve babası da eşlik etti. Yağışın artmasıyla birlikte Rus aile sahilden ayrıldı.

Bazı turistler ise dev dalgaları cep telefonlarının kamerası ile görüntüledi.
Dalgalar arasında kısa sürede olsa yüzen Şerafettin Uysal, "Genelde her gün denize giriyoruz. Geldik, denizin müsait olduğunu görünce yüzmeye karar verdim. Dalgalar o kadar önemli değil. Dalgalardan çıkarken azda olsa tedirgin oluyorsunuz. Sürekli bu denize girenler için bu dalga normal. Deniz suyu baya sıcak, üşümüyorum" dedi.

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