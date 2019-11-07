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'Kırmızı Liste'de aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 21:49 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, terörden arananlarda 'Kırmızı Liste'de yer alan ve 4'er milyon TL ödülle aranan 'Numan Batman' kod adlı Hejar Çelik ile 'Erhan Garzan Porsipi' kod adlı İshak Özçaktu'nun Diyarbakır'da etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, terörden arananlarda 'Kırmızı Liste'de yer alan ve 4'er milyon TL ödülle aranan 'Numan Batman' kod adlı Hejar Çelik ile 'Erhan Garzan Porsipi' kod adlı İshak Özçaktu'nun Diyarbakır'da etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Operasyonla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Uzun zamandır peşindeydik. İnönü Stadı, Merasim Sokak, Kayseri, İstanbul, hepsinin intikamı alındı. Bu kırmızı başka kırmızı. Şükürler olsun" dedi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Diyarbakır kırsalında, 19 Temmuz 2019 tarihinde, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten 2'sinin terörden arananlar listesinde 4'er milyon lira ödülle 'Kırmızı Liste'de olduğu tespit edilmiştir" denildi.
DİYARBAKIR’DAKİ TÜM EYLEMLERİN SORUMLUSU
Etkisiz hale getirilen teröristlerin, birçok terör eyleminin planlayıcısı ve talimatını veren isimler olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Etkisiz hale getirilen teröristlerden biri, terör örgütünün sözde orta saha sorumlusu, 'Numan Batman' kod adlı Hejar Çelik olduğu belirlenmiştir. Söz konusu terörist, Diyarbakır bölgesindeki tüm eylemlerden sorumlu olup, ayrıca Diyarbakır il ve ilçelerinde 2014 tarihinde devlet okullarının kundaklanması, 11 Nisan 2018 tarihinde Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ek binasına, tünel kazılarak düzenlenen bombalı saldırıda 3 emniyet mensubunun şehit olması olayının talimatlarını bizzat vermiştir."
MERASİM SOKAK SALDIRISININ PLANLAYICISI
Bakanlığın açıklamasında, etkisiz hale getirilen 'Erhan Porispi' kod adlı İshak Özçaktu'nun Ankara Merasim Sokak, Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu ve Kayseri'de askeri servis aracına düzenlenen bombalı saldırı başta olmak üzere pek çok terör saldırısının planlayıcısı olduğu aktarıldı.
Özçaktu'nun planladığı tüm saldırılar, şu şekilde sıralandı:
"Söz konusu terörist, 10 Ağustos 2015 tarihinde İstanbul Sultanbeyli Fatih Polis Merkezi'ne (3 polis, 7 sivil yaralı), 17 Şubat 2016 tarihinde Ankara Merasim Sokak'ta Genelkurmay servis araçlarına (29 şehit, 79 yaralı), 12 Mayıs 2016 tarihinde İstanbul Sancaktepe'de askeri servis aracına (7 yaralı), 7 Haziran 2016 tarihinde İstanbul Vezneciler'de Çevik Kuvvet servis araçlarına (5 polis, 7 vatandaş şehit, 36 yaralı), 25 Ekim 2016 tarihinde Antalya ATSO binasına (21 yaralı), 10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Beşiktaş'ta Vodafone Park Stadyumu etrafında emniyet tedbiri alan güvenlik güçlerine (36 polis, 8 sivil şehit, 155 yaralı) ve 17 Aralık 2016 tarihinde Kayseri'de askeri servis aracına (15 asker şehit, 20 asker yaralı) yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırı eylemlerinin talimatını verdiği, saldırıları planladığı ve organize ettiği tespit edilmiştir."
SOYLU: BU GECE RAHAT UYUYACAĞIM
Düzenlenen operasyonu Twitter hesabından duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Porsipi, bu akşam rahat uyuyacağım. Uzun zamandır peşindeydik. İnönü Stadı, Merasim Sokak, Kayseri, İstanbul, hepsinin intikamı alındı. Bu kırmızı başka kırmızı. Şükürler olsun, bu olmadan gitseydim gözüm açık giderdim" dedi.

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