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KIRMIZI LİSTEDE ARANAN TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 22:38 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklamada, kırmızı listede aranan PKK/KCK bölücü terör örgütünün sözde yürütme konseyi üyesi ve Irak kuzeyi Sincar Sorumlusu Mam Zeki Şengali kod adlı İsmail Özden'in etkisiz hale getirildiği belirtildi.

ANKARA (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklamada, kırmızı listede aranan PKK/KCK bölücü terör örgütünün sözde yürütme konseyi üyesi ve Irak kuzeyi Sincar Sorumlusu Mam Zeki Şengali kod adlı İsmail Özden'in etkisiz hale getirildiği belirtildi.

TSK'nın resmi Twitter hesabından konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle: "TSK ve MİB tarafından 15 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirilen müşterek operasyonla, kırmızı listede aranan PKK/KCK bölücü terör örgütünün sözde yürütme konseyi üyesi ve Irak kuzeyi Sincar Sorumlusu Mam Zeki Şengali kod adlı İsmail Özden etkisiz hale getirilmiştir."

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