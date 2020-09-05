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  4. Kırmızı listede bulunuyor! Amasya'da 'Arap tavşanı' görüntülendi

Kırmızı listede bulunuyor! Amasya'da 'Arap tavşanı' görüntülendi

İLGİNÇ HABERLER  | 05.09.2020 16:08 | Son Güncelleme

Amasya'nın Suluova ilçesinde İlker Otçu, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) "kırmızı" listesinde bulunan Arap tavşanını, Yedikır Barajı Yedikuğular Kuş Cenneti'nde cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kırmızı listede bulunuyor! Amasya'da 'Arap tavşanı' görüntülendi

Suluova ilçesindeki Yedikır Barajı Yedikuğular Kuş Cenneti'nde arkadaşlarıyla gezintiye çıkan İlker Otçu, tavşan gibi kulakları, kanguru gibi arka ayakları, fare gibi gövdesi olan 3 adet hayvana rastladı.

Doğada beslenen hayvanlarından birini cep telefonu kamerası ile görüntüleyen Otçu, ilginç bulduğu hayvanın fotoğraflarıyla internet üzerinden yaptığı araştırmada, bu türün Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) "kırmızı" listesinde bulunan Arap tavşanı olduğunu tespit etti.

Otçu, AA muhabirine, kuş cennetinde gezerken tesadüfen rastladıkları Arap tavşanını telefonun ışığı ile bir süre izlediklerini aktardı.

Normal bir fareye, tavşana ve kanguruya benzemeyen hayvanı görünce şaşırdıklarını aktaran Otçu, "Farklı bir tür olduğundan ben de bununun görüntü ve fotoğraflarını çekerek kayda almak istedim." dedi.

AA

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