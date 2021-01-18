HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kırmızı listede yer alıyor! Şırnak'ta Arap tavşanı görüntülendi

Kırmızı listede yer alıyor! Şırnak'ta Arap tavşanı görüntülendi

18.01.2021 10:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kırmızı listede yer alıyor! Şırnak'ta Arap tavşanı görüntülendi

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Hilal Beldesi kırsalında, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından türünün tehlike altında olmasından endişe duyulduğu gerekçesiyle kırmızı listede yer alan Arap tavşanı görüntülendi.

Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde çobanlık yapan Abdullah Babat, akşam saatlerinde hayvanlarını ahıra kapattıktan sonra evinin yolunu tuttu. Dönüş yolunda Arap tavşanına rastlayan Babat, cep telefonu ile hayvanın fotoğrafını çekti. Babat, “Akşamüzeriydi hava kararmıştı. Hayvanlarımın yemini verdikten sonra hayvanları içeri alıp ahıra kapattım. Kapıyı kilitleyip eve doğru yol aldım. El feneriyle ilerlerken farklı bir hayvanın yaklaştığını gördüm. Tavşan gibi kulakları, kanguru gibi ayakları sincap gibi tüylü kuyruğu ve fareye benzer bir gövdesi vardı. Aceleyle fotoğrafını çektim, sonra kaçıp gözden kayboldu” dedi.

'TAVŞANLARLA AKRABALIĞI YOKTUR'

Dicle Üniversitesi Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar ise Arap tavşanının farklı isimlerle bilindiğini söyledi. Prof. Dr. Satar, “Arap tavşanı, Orta Anadolu Bölgesi ve Batı Anadolu Bölgesi ovalarıyla Doğu Anadolu’nun yayla ve steplerinde görülür. Arap ülkelerinde özellikle Suriye’de avlanılıp yenildiği biliniyor. 25 kadar türü olan Arap tavşanlarının aslında tavşanlarla hiçbir akrabalığı yoktur. Türün soyunun tehlike altında olmasından endişe duyulduğu hakkında IUCN’nin kırmızı listesinde yer almaktadır” diye konuştu.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kar bir onları etkilemedi! Kar bir onları etkilemedi!
Kar yağışı ne kadar etkili oldu? İstanbul'un barajlarında son durumKar yağışı ne kadar etkili oldu? İstanbul'un barajlarında son durum
67 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 67?67 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 67?

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs ekmekten ya da paketlerden bulaşır mı?

Koronavirüs ekmekten ya da paketlerden bulaşır mı?

Türkiye'den Yunan Başpiskopos'un skandal sözlerine sert tepki

Türkiye'den Yunan Başpiskopos'un skandal sözlerine sert tepki

ABD'de metroda çıplak adam krizi! Feci şekilde can verdi

ABD'de metroda çıplak adam krizi! Feci şekilde can verdi

ABD’nin Seçilmiş Başkanı Biden’ın ilk emirleri açıklandı

ABD’nin Seçilmiş Başkanı Biden’ın ilk emirleri açıklandı

Mesut Özil'den ilk açıklama: Bir rüya benim için de gerçekleşiyor

Mesut Özil'den ilk açıklama: Bir rüya benim için de gerçekleşiyor

EDHO'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda ediyor

EDHO'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda ediyor

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Pompeo açıkladı! ABD'den çarpıcı koronavirüs iddiası

Pompeo açıkladı! ABD'den çarpıcı koronavirüs iddiası

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kahvaltı için uyandırdığı eşi onu bu hale getirdi

Kahvaltı için uyandırdığı eşi onu bu hale getirdi

Ülke bu kızı konuşuyor! 5 yıldır kafeste tutuluyor

Ülke bu kızı konuşuyor! 5 yıldır kafeste tutuluyor

İçişleri duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

İçişleri duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

Diğer Haberler

Kar yağışı ne kadar etkili oldu? İstanbul'un barajlarında son durum

Kar yağışı ne kadar etkili oldu? İstanbul'un barajlarında son durum

Bir sivilce hayatını kararttı! 5 saatlik operasyonla ölümden döndü

Bir sivilce hayatını kararttı! Ölümden döndü

Elektrik kesintisi listesi 18 Ocak İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

18 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

İŞKUR 826 personel alımı kura sonuçları 2021... Tarım ve Orman Bakanlığı 826 personel alımı kura sonuçları açıklandı!

826 personel alımı sonuçları açıklandı!

İstanbul'da dolandırıcılık çetesi çökertildi! Yöntemleri 'pes' dedirtti

İstanbul'da dolandırıcılık çetesi çökertildi! Yöntemleri 'pes' dedirtti

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 18 Ocak Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 18 Ocak Sayısal Loto sonuçları sorgulama

Büyük ikramiye 98 milyon TL'yi aştı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.