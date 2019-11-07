Kırmızı listedeki 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır kırsalında 19 Temmuz'da etkisiz hale getirilen beş teröristten 2'sinin birçok terör eyleminin talimatını veren teröristler olduğu ve kırmızı listede yer aldığını bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Porsipi. Bu akşam rahat uyuyacağım. Uzun zamandır peşindeydik. İnönü Stadı, Merasim Sokak, Kayseri, İstanbul hepsinin intikamı alındı. Bu kırmızı başka kırmızı... Şükürler olsun. Bu olmadan gitseydim. Gözüm açık giderdim." ifadelerini kullandı.

- Birçok terör olayının sorumluları

Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır kırsalında 19 Temmuz 2019'da İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirlen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden 2'sinin Terörden Arananlar kırmızı listede 4'er milyon lira ödülle yer aldığı belirtildi.

Söz konusu teröristlerin örgütün sözde orta saha sorumlusu "Numan Batman" kod adlı Hejar Çelik ile sözde Amed eyaleti özel güç sorumlusu "Erhan Garzan Porsipi" kod adlı İshak Özçaktu olduğunun tespit edildiğine işaret edilen açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerin planladığı, organize ettiği ve talimatını verdiği terör olayların detaylarına da yer verildi.