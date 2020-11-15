Kırmızı listedeki İsmail Sürgeç'in öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı

Öldürülen terörist İsmail Sürgeç ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK'nın Türkiye sınırları içindeki bir numaralı ismi olan İsmail Sürgeç'in yaklaşık 25 yıldır örgütün dağ kadrosu içinde yer aldığı belirtildi. PKK'nın sözde silahlı kanadı olan HPG askeri konsey üyesi de olan İsmail Sürgeç'in; Karadeniz ile Erzincan ve Erzurum bölgelerindeki eylem sorumlusu olduğu ifade edildi. Terörist Sürgeç'in PKK'nın sözde Karadeniz açılım grubu olarak adlandırdığı Karadeniz bölgesine ilk giden grup içinde yer aldığı ve örgütün Karadeniz yapılanmasını gerçekleştiren isim olduğu tespit edildi. Yıllarca Karadeniz bölgesinde de kalan terörist İsmail Sürgeç'in birçok güvenlik görevlisinin şehit edilmesi eylemlerine de bizzat katıldığı öğrenildi.

Görüntülerde, bölgeye sevk edilen 2 askeri helikopter ve yüksek noktada konuşlanmış güvenlik güçlerinin gözetleme yaptığı anlar da yer aldı.

Tunceli 'de sürdürülen 'Yıldırım- 4' operasyonu kapsamında, 10 Kasım'da Ahpanos Vadisi bölgesinde 10 milyon lira ödüllü kırmızı kategoride yer alan terör örgütü PKK 'nın sözde 'Dersim Eyaleti' komutanı 'Yılmaz' kod adlı İsmail Sürgeç ile 1 terörist etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri yayımlandı.

UZUN SÜRELİ TAKİP SONUCU YERİ BELİRLENDİ

Terörist İsmail Sürgeç'in, bulunduğu bölgenin tespit edilmemesi için örgüt üyeleriyle hiçbir şekilde telsiz iletişimi kurmadığı ve Kandil bölgesindeki terör örgütü yöneticileriyle yaklaşık bir yıldır telsiz görüşmesi yapmadığı kaydedildi. Bulunduğu mağaradan pek çıkmayan terörist Sürgeç'in yeri, güvenlik güçlerinin yaklaşık 1 yıldır yürüttüğü gizli takip ve istihbarat çalışmasıyla belirlendi. Tunceli-Ovacık-Pülümür üçgeninde yer alan Ahpanos Vadisi içinde sarp kayalıklardaki bir mağarada gizlenen İsmail Sürgeç'in yanına başka bir bölgeden gelen 1 PKK'lı teröristin girdiği belirlendi. Bu kapsamda mağaraya hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonun ardından mağarada arama yapan güvenlik güçleri, İsmail Sürgeç ile diğer teröristin cesedine ulaştı.

PKK'DAN KAÇAN TERÖRİST İÇİN İNFAZ EMRİ VERMİŞ

Terörist İsmail Sürgeç'in, terör örgütü PKK'nın sözde 'Dersim Saha Karargahı'nda faaliyet gösteren ve örgüte ait 20 bin euro para ile kaçan 'Azat Batman' kod adlı Mehmet Cankaya'nın infaz emrini verdiği belirlendi. Sürgeç'in talimatı doğrultusunda Cankaya'nın, terörist 'Agir Merivan' tarafından Ovacık'ın Çambulak köyü bölgesinde arazide yakalanarak infaz edildiği kaydedildi. Yine 2016 yılında 'Server' kod adlı Erhan Gönültaş da İsmail Sürgeç tarafından infaz edildi.