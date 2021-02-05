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Kırmızı listedeki porsuk Sivas'ta görüntülendi

05.02.2021 16:03 | Son Güncelleme:
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Kırmızı listedeki porsuk Sivas'ta görüntülendi

Sivas Gemerek'te Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin kırmızı listesinde koruma altında olan, nesli tükenme tehlikesi altındaki porsuk, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Sivas Gemerek'te süt ürünleri satışı yapan Mustafa Çetiner, Sivas- Kayseri yolu üzerinde aracıyla ilerlerken, önünde aniden canlı gördü. Çetiner, bir süre önünde koşan hayvanı cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Yapılan araştırmada hayvanın, Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde, koruma altında olan posuk olduğu anlaşıldı. Görüntüde porsuğun, araç önünde bir süre koştuktan sonra gözden kaybolduğu görüldü.

Porsuğu ilk defa gördüğünü söyleyen Mustafa Çetiner, "Kayseri- Sivas sınırını geçtikten sonra önümde bir anda bir şey gözüktü. Ben önce kuzu sandım. Sonra baktım tombul bir canlıydı. Benim aracımın önünde önce yürümeye başladı sonra da koşmaya başladı. Bir süre böyle gittikten sonra telefon aklıma geldi ve görüntüsünü çektim. Daha sonra yorulmasın, diye bekledim" dedi.

Kaynak: DHA

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