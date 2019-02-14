Kırmızı listedeki terörist için hazırlanan 7 odalı sığınak imha edildi

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, kırmızı listedeki terörist için hazırlanan mağara ile 14 barınak ve sığınak imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı özel harekat ve komando birliklerince, Pervari ilçesi kırsalında 3 gün süren "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Faruk Yüksel Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda, İçişleri Bakanlığının Aranan Teröristler Listesi'nde "kırmızı" kategoride yer alan ve örgütün sözde "Botan alan sorumlusu" olan terörist için hazırlandığı değerlendirilen 15-20 kişilik 7 odalı ve 3 girişli sığınak ile teröristlerce kullanılan 14 barınak ve sığınak tespit edildi.

Jandarma ekiplerince barınak ve sığınaklarda yapılan aramada, iki dağ bisikleti, 7 tüp, 11 çakmak, tıraş makinesi, 23 pil, not defteri, 4 terörist kıyafeti, şemsiye, enjektör, iki kilim, iki kutu yağ ve düdüklü tencere ile çok sayıda yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Ele geçirilen mühimmat ve malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alındı, diğer malzemeler ise Cumhuriyet savcısının talimatıyla olay yerinde imha edildi.

Sığınak ve barınaklar kullanılamaz hale getirildi.

