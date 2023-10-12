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  4. Kırmızı listedeydi! Mardin'de çizgili sırtlan ölü bulundu

Kırmızı listedeydi! Mardin'de çizgili sırtlan ölü bulundu

12.10.2023 15:28 | Son Güncelleme:
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Mardin'in Midyat ilçesinde, Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Kırmızı Listesi'ndeki çizgili sırtlan, ölü bulundu. Sırtlana bir aracın çarptığı belirlendi.

Kırmızı listedeydi! Mardin'de çizgili sırtlan ölü bulundu

Mardin'in Midyat ilçesi kırsal Yayvantepe Mahallesi'ndeki kara yolunda 1 sırtlanın hareketsiz yattığını görenler, durumu Doğa Koruma Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, hayvanın Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Türlerin Kırmızı Listesi'nde yer alan çizgili sırtlan olduğunu, 1 aracın çarpması sonucu öldüğünü tespit etti.

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İncelemenin ardından çizgili sırtlan gömülürken, çarpan sürücünün belirlenmesi için de çalışma başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mardin çizgili sırtlan

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