Kırmızı listeyle korunan porsuklar böyle görüntülendi

Ovacık ilçesi Mercan bölgesinde iki porsuk görüntülendi. Porsukları aracıyla geçerken fark eden yöre sakinlerinden Hasan Çetin fark ederek görüntüledi. Porsuklar, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırımızı listesinde koruma altında bulunduğu öğrenildi.

Daha önce de bir kez tek Porsuk gördüğünü belirten Hasan Çetin, “İlk defa ikisini bir arada gördüm. O anları görüntülediğim için mutlu oldum. Yaban hayatı bakımından son derece zengin bir doğamız var. Herkesten ricam bu güzelliklere sahip çıkmaları” dedi.

(İHA)

