Kırmızı Oda 18. son bölümde Selvi'nin mutlu sonu! Binnur Kaya'dan diziden ayrılan Sema Keçik ve Efe Tunçer'e veda mesajı

Kırmızı Oda, Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi kitabında yer alan yaşanmış gerçek öykülerden esinlenerek televizyon izleyiciyle buluşuyor. Başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç ve Meriç Aral’ın paylaştığı Kırmızı Oda dizisinin 10 Ocak Cuma akşamı yayınlanan 18. son bölümünde Selvi karakterini canlandıran Sema Keçik ile oğlu Mert rolündeki Efe Tunçer veda etti. Terapi süreci tamamlanan Selvi sağlığına kavuştu ve ailesinin yanına gitti.

"BİRLİKTE OLMAK ÇOK GÜZELDİ"

Binnur Kaya ise Instagram hesabından paylaştığı videoyla hem Sema Keçik'e hem de Efe Tunçer'e veda etti. Kaya paylaşımında, "İki güzel insanla harika bir yolculuk yaptık Sema Keçik ve Efe Tunçer. Sema eski dostum, beraber olmak, can cana oynamak çok güzeldi. Efe, güzel arkadaşım her anını, her duygunu öyle güzel anlattın ki , seni her gördüğümde ‘annene selam söyle’ diyesim var. Birlikte olmak çok güzeldi, onurlandırdınız. Yollarımız açık olsun" ifadelerini kullandı.