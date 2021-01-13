Kırmızı Oda 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda'da Boncuk gerçeklerle yüzleşiyor

Kırmızı Oda, Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi kitabında yer alan yaşanmış gerçek öykülerden esinlenerek televizyon izleyiciyle buluşuyor.

Başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Gülçin Kültür Şahin, Baran Can Eraslan, Sezin Bozacı ve Meriç Aral’ın paylaştığı Kırmızı Oda dizisinin 15 Ocak Cuma akşamı ekrana gelecek olan 20. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.



KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kırmızı Oda yeni bölümde, Doktor Hanım, Doktor Ayşe’yi bu sefer kendisi ziyaret eder ve babasının ölümünden hissettiği suçluluk duygusunu, ardından aynı evi paylaştığı dayısıyla kurduğu güçlü bağı anlatıyor.



Yavuz’un peş peşe yaptığı kötülüklerden sonra sevilmeyi hak etmediğine inanmış Kumru (Aslıhan Gürbüz), Doktor Hanım’ın desteği ile kendini bağışlaması gerektiğini fark eder.

Deniz ise Piraye’nin ilişkilerine temkinli yaklaşmasına içerler.





