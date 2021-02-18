Kırmızı Oda 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Erkan Petekkaya'nın canlandırdığı Sadi itiraflarıyla şaşırtacak!

Başrollerini Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral ve Gülçin Kültür Şahin'in paylaştığı Kırmızı Oda, 25. yeni bölümüyle 19 Şubat Cuma akşamı ekranda olacak. Yapımını OGM Pictures’ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan Kırmızı Oda'nın yeni bölümünde Kumru (Aslıhan Gürbüz), gelin olma hikayesini Doktor Hanım’a anlatacak.
Nazlı (Pınar Deniz), önceki ilişkisinde yaşadığı korkuların Recai (Gökhan Yıkılkan) ile evliliğini nasıl etkilediğini Doktor Hanım sayesinde fark eder.
Annesini de kaybettikten sonra kimsesiz kalan Sadi (Erkan Petekkaya), hikayesinin devamında üvey annesi Bahar’ın yanına yerleşir.
Sadi, o evde yaşadıklarını, kendisini hastalığına adım adım sürükleyen huzursuz günleri Doktor Hanım’la paylaşır.
Kırmızı Oda 25. yeni bölümü ile 19 Şubat Cuma akşamı TV8’de olacak.
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