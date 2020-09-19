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Kırmızı Oda 3. son bölüme Melisa Sözen'in canlandırdığı Alya'nın sahneleri damga vurdu! Kırmızı Oda 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

DİZİ HABERLERİ  | 19.09.2020 00:45 | Son Güncelleme

Kırmızı Oda dizisi 3. bölümüyle 18 Eylül Cuma akşamı TV8'de ekrana geldi. Gerçek hayat hikayelerinden uyarlanan dizide Alya karakterini canlandıran Melisa Sözen başarılı oyunculuğuyla beğeni topladı. Kırmızı Oda dizisi son bölümüyle sosyal medyanın da zirvesinde yer aldı. Binnur Kaya'nın başrolde oynadığı Kırmızı Oda'nın 4. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

OGM Pictures’ın yapımcılığını, Cem Karcı’nın yönetmenliğini üstlendiği, başrolünde Binnur Kaya’nın yer aldığı ve Evrim Alasya, Salih Bademci, Hande Doğandemir ile Melisa Sözen eşlik ettiği Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Banu Kiremitçi Bozkurt’un senaryosunu kaleme aldığı “Kırmızı Oda” bu akşam üçüncü bölümüyle TV8 ekranlarındaydı. Türkiye'de yayınlandığı ilk bölümüyle oldukça konuşulan Kırmızı Oda üçüncü bölümüyle sevenlerini ekran başına kilitledi.

KIRMIZI ODA 3. BÖLÜM ÖZETİ

‘Kırmızı Oda’nın üçüncü bölümünde, Doktor Hanım zekasıyla dikkat çeken Alya’yla ilişkisini geliştirip şifrelerini çözmeye başlarken, çocuk yaşta kardeşlerinin sorumluluğunu üzerine almak zorunda kalan Meliha’nın İstanbul’daki dramatik öyküsü devam ediyor. Mehmet’in yaşadığı değişim ise eşi Nesrin’i hayli endişelendiriyor.
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MELİSA SÖZEN KİMDİR?

Kırmızı Oda dizisinde bu hafta Alya karakterine hayat veren Melisa Sözen ,6 Temmuz 1985 tarihinde İstanbul'da doğdu. Melisa Sözen, Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Çeşitli tiyatro oyunları, film ve dizilerde görev aldı. 2004/2005 yılları arasında yayınlanan, ünlü yönetmen Çağan Irmak'ın yazdığı ve yönettiği Çemberimde Gül Oya'da Feriha rolünü canlandırmıştır. 2008 yılının yazında "Dünyayı Kurtaran Kadın" isimli, çevre hakkında bilinçlendirmeye dayalı bir televizyon programı sundu. 2009 yılında Casus Kızlar: Her Şey Nasıl Başladı? filminde Clover karakterini seslendirdi. Aynı sene içinde de çekimleri Mardin'de gerçekleştirilen Bir Bulut Olsam'da Narin Bulut karakterini canlandırmıştır. 2012/2013 yıllarında Şubat adlı dizide Yağmur ve Sabah karakterlerini canlandırmıştır. Ayrıca Nuri Bilge Ceylan'ın Altın Palmiye ödüllü Kış Uykusu adlı filminde Nihal karakterini canlandırmıştır. 2014/2015 sezonunda Çağ Çalışkur'un yönettiği, Craft Tiyatro'da sergilenen 'Kalp Düğümü' adlı oyunda rol aldı. 2015'te Beş Kardeş isimli dizide rol aldı.

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