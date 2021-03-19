Kırmızı Oda dizisinde sürpriz veda! Ünlü oyuncu Kırmızı Oda’dan neden ayrılıyor?

Binnur Kaya'nın başrol olarak oynadığı Kırmızı Oda dizisinde Nazlı'yı canlandıran sevilen oyuncu Pınar Deniz 'in projeye veda edeceği öğrenildi. 23. bölümle birlikte diziye dâhil olan ve hikâyesiyle izleyenleri ekran karşısına kilitleyen Nazlı, 29. bölümle birlikte son kez Kırmızı Oda’da oynayacak…

KIRMIZI ODA'DAJŞ NAZLI KİMDİR?

Kırmızı Oda’da Nazlı karakterine Pınar Deniz hayat veriyor. Eşi Recai ile uyumsuz bir evlilik içinde olan ve bu evliliği kurtarmak için Doktor Hanım'dan danışmanlık almak isteyen Nazlı iyi eğitim almış ve aile geçmişi de iyi olan bir karakter olarak karşımıza çıkıyor.