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  4. Kırmızı Oda dizisinde sürpriz veda! Ünlü oyuncu Kırmızı Oda’dan neden ayrılıyor?

Kırmızı Oda dizisinde sürpriz veda! Ünlü oyuncu Kırmızı Oda’dan neden ayrılıyor?

19.03.2021 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülseren Budayıcıoğlu’nun 2004’te yayınlanan Madalyonun içi: Bir Psikiyatrin Not Defteri kitabından uyarlanan Kırmızı Oda dizisinde flaş bir iddia ortaya atıldı… TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde Nazlı karakterine hayat veren güzel oyuncu Pınar Deniz’in projeye veda edeceği belirtildi.

Binnur Kaya'nın başrol olarak oynadığı Kırmızı Oda dizisinde Nazlı'yı canlandıran sevilen oyuncu Pınar Deniz'in projeye veda edeceği öğrenildi. 23. bölümle birlikte diziye dâhil olan ve hikâyesiyle izleyenleri ekran karşısına kilitleyen Nazlı, 29. bölümle birlikte son kez Kırmızı Oda’da oynayacak…

İşte Pınar Deniz...

NAZLI (PINAR DENİZ) KIRMIZI ODA’DAN NEDEN AYRILIYOR?

NAZLI (PINAR DENİZ) KIRMIZI ODA’DAN NEDEN AYRILIYOR?
Hikâyesi bitecek olan Nazlı’nın (Pınar Deniz) bir sonraki bölüm itibarıyla diziden ayrılacağı belirtiliyor…
Gülseren Budayıcıoğlu’nun 2004’te kaleme aldığı Madalyonun içi: Bir Psikiyatrin Not Defteri kitabından uyarlanan Kırmızı Oda’nın yeni bölümünde bir ayrılık yaşanıyor.
Kırmızı Oda'ya 23. bölümde Nazlı karakteriyle giren ve kısa zaman içerisinde hikayesiyle büyük ilgi çeken Pınar Deniz, 29. bölümde son defa dizide oynayacak.

KIRMIZI ODA'DAJŞ NAZLI KİMDİR?

KIRMIZI ODA'DAJŞ NAZLI KİMDİR?
Kırmızı Oda’da Nazlı karakterine Pınar Deniz hayat veriyor. Eşi Recai ile uyumsuz bir evlilik içinde olan ve bu evliliği kurtarmak için Doktor Hanım'dan danışmanlık almak isteyen Nazlı iyi eğitim almış ve aile geçmişi de iyi olan bir karakter olarak karşımıza çıkıyor.
Nazlı’nın takıntıları ve anlattıkları, ekran başında izleyenleri şoke ediyor…

PINAR DENİZ KİMDİR?

PINAR DENİZ KİMDİR?
4 Kasım 1993'te Adana'da doğan Pınar Deniz, aslen Mardinli ve Arap kökenlidir.
2 yaşından itibaren İstanbul Tarabya'da yaşamını sürdüren Pınar Deniz, İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun oldu.
İlk oyunculuk deneyimini 2014’te yayımlanan Sil Baştan adındaki dizide Evrim karakteriyle yaşayan Pınar Deniz, şarkıcı Murat Dalkılıç'ın Yani adlı şarkısının klibinde de oynadı.
2016-2018 yıllarında Vatanım Sensin dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Pınar Deniz, Netflix'te yayımlanan Aşk 101 dizisinde Burcu karakterini canlandırdı.
Anahtar Kelimeler:
Kırmızı Oda dizisi Pınar Deniz
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