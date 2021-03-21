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Kırmızı Oda dizisine bomba iki transfer!

21.03.2021 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Binnur Kaya'nın başrolünde oynadığı TV8'in merakla izlenen dramatik dizisi Kırmızı Oda'ya bomba iki ünlü oyuncu dahil oldu.

Kırmızı Oda dizisine bomba iki transfer!

Seyirciyi TV8 ekranlarına kilitleyen fenomen dizi Kırmızı Oda'ya Esra Ronabar ve Yiğit Özşener dahil oldu.

TV8 ekranında yayınlanan tüm bölümleriyle reytinglerin zirvesinde yer alan ‘Kırmızı Oda’ya otuzuncu bölümde dahil olan Yiğit Özşener, zengin iş adamı Zafer karakterine hayat verirken; Esra Ronabar ise Zafer’in eşi ve tescilli güzel Nihal karakteriyle izleyiciyle buluşacak.

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Eşine büyük bir aşkla bağlı olan Nihal, bayılmalarının çözümünü Doktor Hanım’da ararken, Zafer’in evlilikleriyle ilgili söylediği sözler Doktor Hanım’ı çok şaşırtacak.

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Anahtar Kelimeler:
Kırmızı Oda dizisi Binnur Kaya Esra Ronabar
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