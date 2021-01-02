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  4. Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten estetik itirafı

Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten estetik itirafı

02.01.2021 14:25 | Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Burcu Biricik, Youtube'da katıldığı bir programda, estetikle ilgili samimi açıklamalar yaptı. "Küçük botokslarım var, estetiğim yok" diyen Biricik, "Şu sıralar göz kapağıma taktım. İyi bir doktor arıyorum" şeklinde konuştu.

Ünlü oyuncu Burcu Biricik, Youtube'da yayınlanan 'İbrahim Selim İle Bu Gece' programına katıldı ve estetikle ilgili birbirinden samimi açıklamalarda bulundu.

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"31 yaşımdayım, ama son zamanlarda yaşlandığımı düşünüyorum. Bir yıldır pijamayla ve makyajsız geziyorum, ondandır belki" diyen Birick, "Küçük botokslarım var, estetiğim yok. Şu sıralar gözkapağıma taktım. Ekranda kendimi görünce, anladım. İyi bir doktor arıyorum” ifadesini kullandı.

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Pandemi döneminde daha fazla yemeğe başladığını söyleyen Birick, “Yiyelim, içelim, yapacak bir şey yok” şeklinde konuştu.

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Ünlü oyuncunun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Küfür ediyorum, seviyorum da. Enerjisi güzel. Zamanlaması çok mühim. Haddini bilerek, kime ne küfür edeceğini bilmek önemli. Kuralları var, uyduğun takdirde yapıştır gitsin.”

"Batıl inancım var. Nazardan korkarım, dilimi ısırır, kulağımı çeker, kıçımı kaşırım.”
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“Patavatsızlık derecesinde konuşkanım. Arkadaşlarımı kontrol altına almaya çalışırım.”

“Tuvalet kağıtlarına takıntılıyım. Mutlaka dışa dönük olmalı. Misafirlikte bile düzeltirim.”

“Uzak Doğu’da kurbağa yedim ama sevmedim.”

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