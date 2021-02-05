Kırmızı Oda Sadi kimdir? Kırmızı Oda Sadi’nin gerçek hikayesi kimdir?

Başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç ve Meriç Aral’ın paylaştığı Kırmızı Oda dizisi yaşanmış hikayeleri anlatmaya devam ediyor. Birbirinden ünlü oyuncuların konuk olarak katıldığı dizideki hikayeler cuma gecelerini adeta abluka altına alıyor. Reyting listelerinde rakiplerine fark atmayı başaran yapımın konusu Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi kitabına dayanıyor. Senaryo hazırlanırken kitaptaki hikayenin temeline bağlı kalınan Kırmızı Oda Kumru’nun hikayesinde bazı aşamalarda romandan ayrılıyor. Özellikle dizinin dahil olan Erkan Petekkaya’nın canlandırdığı Sadi karakteri Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitaplarını okuyanları şaşırttı. İşte Kırmızı Oda Sadi’nin gerçek hikayesi... Sizler için Sadi’nin gerçek hikayesini araştırdık.

Sadi karakteri Madalyonun İçi kitabında yer alıyor. Kitapta karakterin adı Yaşar olarak geçiyor. Romanda üç bölüme yayılan konunun büyük bir bölümünü panik atak ve tedavi şekli oluşturuyor. Diziden farklı olarak Sadi seansa abisiyle geliyor. Abisiyle arasında güçlü bir bağ bulunan Sadi onun yanından kolay kolay ayrılmıyor. Romanda Sadi’yi Gülseren Budayıcıoğlu orta yaşlı, iyi giyinimli ve kibar bir beyefendi olarak tanımlıyor. Seansta Sadi’nin konuşamaması üzerine abisi aile yapısını ve düzenini açıklamaya başlar. Babalarından kalan işlerinde başında Sadi’nin yer aldığını, 4 kardeş ve geleneklerine bağlı olduklarını söyler. Daha sonrasında ise seanstan iki sene önce Sadi Bey’in yaşadığı bir olaydan bahseder. İki yıl önce grip olduğunu belirten Sadi Bey, 2 hafta boyunca iğne tedavisi gördüğünü ifade eder. Her gün iğne olmak için en yakın hastaneye gider. Düzenli bir şekilde iğne olur ancak sekizinci iğne sırasında içinin bir tuhaf olduğunu doktor hanıma anlatır. Kalbi sıkışan ve başı dönen Sadi devamında ise nefes darlığı ile soğuk soğuk terleme ifadelerini kullanır. Hayatında bu hislerin sürekli olarak yaşandığını belirtir. Sadi Bey’in hastalığı kitapta panik atakla birlikte beklenti anksiyetesi olarak isimlendiriliyor. Bu tanım için bir şeyi beklerken duyulan rahatsızlık ifadesi kullanılıyor. İlaç tedavisine başlayan Sadi Bey kısa süre içinde kendisini daha iyi hissediyor.



