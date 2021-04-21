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Kırmızı Oda'ya bomba transfer! Ünlü oyuncu izleyenleri şoke edecek

21.04.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8’de yayınlanan Kırmızı Oda, kadrosuna ünlü bir ismi daha dâhil etti. Hikâyesi ile izleyenleri şoke edecek olan ünlü ismin hangi bölümde diziye dahil olacağı ise netlik kazanmadı.

Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı TV8’in sevilen dizisi Kırmızı Oda, yeni hikâyelerle izleyenlerinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Kadrosuna devamlı yeni isimleri dâhil eden Kırmızı Oda, bu defa Melisa Aslı Pamuk ile anlaşmaya vardı.

Kırmızı Oda'ya bomba transfer!

En son Hay Sultan dizisinde oynayan Melisa Aslı Pamuk, hayat verdiği karakteri ile başından çok kötü olaylar geçen bir kadının çocukluk dönemlerinde yaşadığı travmaları ekrana taşıyayacak

Melisa Aslı Pamuk kimdir?

Melisa Aslı Pamuk kimdir?
14 Nisan 1991'de Hollanda Haarlem'de doğan Melisa Aslı Pamuk, 2011 Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması olan ve finali 3 Haziran 2011'de İstanbul'da yapılan Miss Turkey yarışmasında birinci oldu.
Henüz 13 yaşındayken, 2004’te yönetmenliğini Tamara Miranda'nın yaptığı ve Hollanda'da yayınlanan Dat zit wel snor adındaki kısa filmde başrolde Hayal adındaki karaktere hayat veren Melisa Aslı Pamuk, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde "Temel Oyunculuk" dersleri aldı.
Melisa Aslı Pamuk, Türkiye deki oyunculuk kariyeri ise ilk olarak bir gsm reklamında oynamasıyla başladı.
Sonrasında 3. sezonunda olan Yer Gök Aşk adlı diziye diğer başrollerin diziden ayrılması üzerine başrol olarak oynayan Melisa Aslı Pamuk, aynı sene G.D.O. KaraKedi adlı ilk sinema filminde de kendine yer buldu. 
Ayrıca kendisi 2009 yılında Best Model of Turkey (Türkiye'nin en iyi mankeni) adlı yarışmada Best Promising (Umut/Gelecek Vaat Eden Model) unvanını elde etmiştir. İyi seviyede Türkçe, İngilizce, Felemenkçe, Almanca ve orta seviyede Fransızca konuşabilen Pamuk, Hollanda'da Amsterdam Üniversitesi'nde Psikoloji eğitimine başlamıştır ancak Miss Turkey kariyeri için okulunu dondurmuştur.
1,76 cm boyunda ve 58 kg olan Pamuk, 85-62-90 vücut ölçülerine sahiptir. 2011 Türkiye Güzeli olan Melisa Aslı Pamuk, modelliğe on dört yaşında iken başlamıştır. 
Melisa Aslı Pamuk oynadığı diziler Kara Sevda, Çarpışma, Yeni Hayat, Ulan İstanbul, Her Sevda Bir Veda, Kurt Seyit ve Şura, Yer Gök Aşk gibi sevilen dizilerde önemli rollerde yer aldı.
Başrol oyuncusu olarak pek çok deneyimi bulunan yetenekli isim, Kara Sevda dizisindeki rolüyle ödüller aldı.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 Kırmızı Oda dizisi
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