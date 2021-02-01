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Kırmızı Oda'ya iki yeni oyuncu

01.02.2021 10:53 | Son Güncelleme:
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Kırmızı Oda'ya iki yeni oyuncu

Yapımını OGM Pictures’ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan ‘Kırmızı Oda’nın kadrosuna iki yeni oyuncu katıldı.

Yapımını OGM Pictures’ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan ‘Kırmızı Oda’nın kadrosuna Pınar Deniz ve Gökhan Yıkılkan katılıyor.

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TV8 ekranında yayınlanan ‘Kırmızı Oda’ya yirmi üçüncü bölümde dahil olan Pınar Deniz, Nazlı karakterine hayat verirken, Gökhan Yıkılkan ise Nazlı’nın eşi Recai karakteriyle izleyiciyle buluşacak.

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Evliliklerindeki sorunlar nedeniyle Doktor Hanım’ın kapısını çalan çiftinin sürprizlerle dolu hikayesi ‘Kırmızı Oda’ izleyicilerini şaşırtacak.

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‘Kırmızı Oda’ yeni bölümüyle 5 Şubat Cuma akşamı TV8 ekranında olacak.

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