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Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı izle | Sadi hayatının dönüm noktasını anlatıyor!

30.04.2021 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'de yayınlanan sevilen dizi Kırmızı Oda, her Cuma akşamı izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Son bölümde Nihal, Doktor Hanım'a Zafer'in kalbinde hala Maria'nın olduğunu ve kendisini hiçbir zaman sevmediğini anlatmıştı. Peki Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı ve detaylar...

Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı izle | Sadi hayatının dönüm noktasını anlatıyor!

Her Cuma saat 20:00'da TV8'de yayınlanan sevilen dizi Kırmızı Oda, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor. Yayınlanan son bölümde Nihal, Doktor Hanım'a Zafer'in kalbinde hala Maria'nın olduğunu ve kendisini hiçbir zaman sevmediğini anlatmıştı. Peki Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM FRAGMANI (35. BÖLÜM)

Kırmızı Oda dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

KIRMIZI ODA SON BÖLÜM ÖZETİ (34. BÖLÜM)

Kırmızı Oda'nın 34. bölümünde; Nihal, Doktor Hanım'ın karşısında sergilediği rolden çıkarak Zafer'in kalbinde hala Maria'nın olduğunu ve kendisini hiçbir zaman sevmediğini anlatır. Sadi ise (Erkan Petekkaya) hikayesinin devamında Miço'nun nasıl yalnızlaştığını anlatır. Miço'nun annesini görmeye gittiğinde başına gelen trajik olay Doktor Hanım'ı oldukça fazla etkiler. Vahit (Uğur Yücel), babasının farklı ruh hallerine bürünerek ailesine yaşattığı acıları kendisinin de Zafer'e ve evliliğine yansıttığını pişmanlıkla paylaşır.


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TV8 Kırmızı Oda dizisi
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