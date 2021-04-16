Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı | "Çoçuklar hiç ölmez zannederdim, meğer ölürlermiş."

OGM Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği gerçek hayat hikayelerine dayanan Kırmızı Oda dizisinin başrollerinde Doktor Hanım rolü ile Binnur Kaya yer alıyor. Diziye sık sık birçok ünlü isim de konuk olarak katılıyor. Kırmızı Oda dizisine Sadi rolü ile Erkan Petekkaya’nın katılmasının ardından, 32. Bölümde ise Vahit karakteri ile Uğur Yücel diziye dahil oldu. Kırmızı Oda dizisi, her Cuma TV8 ekranlarında saat 20:00’de izleyici ile buluşuyor.
Nihal, Zafer’e ilk görüşte aşık olduğunu ve Zafer’in ummadığı bir hızla kendisine evlenme teklif ettiğini Doktor Hanım’a anlatırken, Zafer’in ise başka bir kadına aşıkken babası yüzünden ondan vazgeçip Nihal’le evlendiğini itiraf etmesi Doktor Hanım’ı hayli şaşırtır.
Sadi, Cemre’nin ölümünün ardından Abdullah ve adamlarından intikam almak için Miço ile yaptıkları planı Doktor Hanım’la paylaşır.
Vahit, babası ile aynı hastalığa yakalandığını anlarken, çocukluğunda babasının kendisine ve annesine yaşattığı travmayı da Doktor Hanım’a açar.
Nihal, güzellik yarışmasına katılma kararı ile ailenin kurtarıcısı rolünü üstlendiğini ve aile üyelerinin kendisine nasıl umut başladığını Doktor Hanım’la paylaşır.
Zafer’in babası Vahit hakkında anlattıkları Doktor Hanım’ı meraklandırır. Zafer, babasının kaldığı otelde yemeden içmeden kesildiğini öğrenince Doktor Hanım ile görüşmesini sağlar.
Doktor Hanım, Vahit ile tanışır tanışmaz hastalığının ne olduğunu anlar ve tedavi olması için ikna etmeye çalışır.
Sadi ise arkadaşlarıyla beraber planladıkları kaçma girişimleri başarısız olunca Abdullah ve adamlarının onlara yaptığı eziyeti anlatır.