Kırmızı Oda'yla gündeme gelen Aslıhan Gürbüz'ün eski eşini görenler şaşkına döndü

Son bölümde Kırmızı Oda dizisine katılan Aslıhan Gürbüz'ün canlandırdığı Kumru ve eşi Fahri'nin (Bülent Seyran) hikayesi merak konusu oldu. 'Yahşi Cazibe', 'Ufak Tefek Cinayetler' ve 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' gibi dizilerden tanıdığımız Aslıhan Gürbüz'ün özel hayatıyla ilgili şaşırtan gerçek ortaya çıktı.

Aslıhan Gürbüz'ün 2011-2014 yılları arasında 'Hayat Bilgisi' dizisinde Arif karakterini canlandırarak hafızalarda yer edinen Kerem Kupacı ile evli olduğu öğrenildi.

Onlar eskiden evliydi

Eskiden beraber olduğuna şaşıracağınız ünlüler..

Pamela Spence katıldığı radyo programından bilinmeyen evliliğini açıkladı.

'O EVLENMEMİZİ ÇOK İSTİYORDU' Yasemin Şefik'in "Yıllar önce bir evlilik yapmışsın" yorumu üzerine; "Evet 19 yaşımdaydım. Burak Sergen ile evlendim. O evlenmemizi çok istiyordu. Kısa süren bir evlilikti" dedi.

Şevket Çoruh - Günay Karacaoğlu

Selçuk Yöntem - Zuhal Olcay

Olgun Şimşek - Şebnem Sönmez

Oktay Kaynarca - Özgü Namal

Hande Ataizi ve Fikret Kuşkan Gençlik yıllarında sevgiliydi. "İlk aşkımdı" demişti verdiği bir röportajda. Hatta "İlk tanıştığım insandı, ilk cinsel deneyimimi de onunla yaşadım" diyerek en özel ayrıntıları da dile getirmişti.

Güzel oyuncu Dolunay Soysert kendisi gibi oyuncu olan Sinan Tuzcu'yla 2006-2016 yılları arasında evliydi.

Çağla Şıkel ilk dikkat çeken ilişkisini Bozok Gören ile yaşamıştı.

Çağla Şıkel bir dönem de Beyazıt Öztürk ile yaşadığı aşkla gündeme gelmişti...

Çağla Şıkel'ın aşk yaşadığı diğer isimler: Gökhan Özen, Bozok Gören, Mehmet Aslan, Kenan Doğulu (soldan sağa)

Müge Anlı - Burhan Akdağ

Çift 2008 yılında boşandı.

Levent Yüksel - Sertap Erener

Seda Sayan - Sinan Engin

Muazzez Ersoy - İsmet Özhan

Bülent Kayabaş - Nur Sürer

Şevval Sam - Metin Tekin

Zuhal Olcay - Haluk Bilginer

İbrahim Çelikkol - Deniz Çakır

Serpil Çakmaklı, ilk evliliğini 16 yaşında, Mert Çakmaklı ile yaptı.

Ayşen Gruda - Yılmaz Gruda

Çetin Tekindor - Zerrin Tekindor

Yonca Evcimik bir zamanlar Süleyman Demirel'in de şahit olduğu bir nikahla Harun Özakıncı ile evlenmişti.

Türkiye'nin evlilik rekortmenlerinden biri de Seda Sayan. Sayan'ın ilk eşi Sarıyerli futbolcu Rıdvan Kılıç'tı. Ancak bu evlilik 6 ay sürdü

Feri Cansel - İzmirli işadamı Kemal Melih Ük İkili arasında yaşanan bir tartışma sonucu Kemal Melih Ük, Feri Cansel'i tabancayla öldürür.

Oya Aydoğan'ın 4 gün süren sır evliliği hem de bakın kiminle? Türk sinemasının ünlü oyuncusu Oya Aydoğan ve bir dönem Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığını yapan Haluk Ulusoy'un evlenip 4 gün içinde boşandığını biliyor muydunuz?

ULUSOY FİLM SETİNDE AŞIK OLDU 1979'da başrolünde Müslüm Gürses ve Oya Aydoğan'ın rol aldığı İsyankar filminin bir sahnesi Ulusoy'un otobüs firmasının tesislerinde yapılır. Oya Aydoğan'ı orda gören Ulusoy ünlü oyuncuya aşık olur.

EVLİLİĞİ 4 GÜN SÜRDÜ Çift kısa bir süre sonra gizlice evlenirler. Ancak evlilik haberini alan aileler bu evliliğe karşı çıkar. Çift 4 günde boşanır

Ayshe ünlü futbolcunun eski eşi çıktı! Güllerin Savaşı dizisinde rol alan güzel şarkıcı çok önemli bir itirafta bulundu

AŞK MASALI KISA SÜRDÜ Melisa Sözen ile Alican Yücesoy'un sadece 5 ay süren evliliği akıllara 'yıldırım hızıyla' boşanan başka ünlüleri de getirdi. İşte, çok konuşulan ama kısa süren o ünlü evlilikler.

Ayshe, henüz 19 yaşındayken Fenerbahçeli eski futbolcu Önder Turacı ile evlendiğini açıkladı.

ONLAR ESKİDEN EVLİYDİ Cihan Ünal ilk evliliğinden olan kızı Irmak Ünal'ı ABD'de kendi elleriyle evlendirmişti. Onu o mutlu günde DJ Tac Valdespino'ya teslim eden Ünal, Irmak'ı mutlu gününde yalnız bırakmadı.

Ancak Irmak Ünal, Türkiye'ye dönüp burada adını duyurmaya başlayınca çiftin evliliği de bitti.

Irmak Ünal ve Valdespino bir süre önce boşandı.

Orhan Gencebay’ın ilk eşi Azize Gencebay, 15 yıl aradan sonra ilk kez görüntülendi. 70’li yılların başında ‘Beyaz Kelebekler’ grubunun solistliğini yaparken Orhan Gencebay’la tanışıp hayatını birleştiren Azize Gencebay, Linet ve Aziz’le önceki akşam Arnavutköy Balıkçısı’nda buluştu.

Gencebay, “Kendi dünyamda çok mutluyum. Müziğe ara verdim fakat bir iki konser olabilir” dedi. Ayrılık sonrası Orhan Gencebay’a herhangi bir kırgınlığının olmadığını belirten eski şarkıcı, “O herkesin babası olduğu gibi bizim de babamız. Her zaman Sevim Hanım’a ve Orhan Bey’e saygı duyuyorum” dedi.

GÖRKEMLİ BİR DÜĞÜNLE EVLENDİLER Sözen ve Yücesoy'dan önce şok bir boşanma haberi Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu'dan geldi. 2012 yılında dünyaevine giren çiftin, 2013'ün bitimine birkaç gün kala boşanacağa haberi geldi.

Bu haberin duyulmasından bir gün sonra da çiftin tek celsede resmen boşandığı haberleri yansıdı. Ne Yağtu ne Yılmaz bu konuda açıklama yaptı.

Manken Yüksel Ak ilk evliliğini meslektaşı Şenol İpek ile yapmış

Çok konuşulan bir törenle evlenen ikili bir süre sonra ayrıldı

Bu kareler de geçmişten bir anı olarak kaldı.

Ebru Şallı ilk evliliğini Ozan Orhon ile yaptı.

Ama çiftin evliliği uzun sürmedi.

Ebru Şallı bu evliliğin ardından Harun Tan ile nikah masasına oturdu.

Uzun yıllardır birlikte olan iki çocuk sahibi çift, geçtiğimiz yaz boşandı

Manken Doğa Bekleriz ilk evliliğini Namık Güldeniz ile yapmıştı.

Bir süre önce Bodrum'da sürpriz bir şekilde evlenen Özlem Tekin nikah masasına ilk kez Yugoslav DJ Pashan Music ile oturdu.

Music çiftin boşanmasından bir süre sonra AIDS nedeniyle hayata veda etti.

Ama bu evlilik uzun sürmedi.

Cüneyt Arkın ilk evliliğini Güler Hanım ile yapmıştı.

Mehmet Ali Erbil, büyük kızı Sezin'in annesi Muhsine Kamiloğlu ile iki kez evlendi.

Deniz Seki ilk evliliğini işadamı Turan Başaranoğlu ile yapmıştı. Gösteri dünyasının ünlülerinin şu andaki ilişkilerini, evlililerini herkes çok iyi biliyor. Peki ya şöhret olmadan ya da şöhretleri bugünkü kadar yayılmadan yaptıkları evlilikleri. İşte ünlülerin ilk evlilikleri

Hülya Avşar ilkgençlik yıllarında Mehmet Tecirli ile evlendi.

Yeşim Salkım ilk evliliğini Mehmet İmre ile yaptı.

Sertab Erener ile Levent Yüksel bir zamanlar örnek bir çiftti.

Safiye Soyman ilk evliliğini henüz 13 yaşındayken Ziya Akaröz ile yapmıştı.

Ünlü şarkıcı Nilüfer bir süre müzisyen Rıza Silahlıpoda ile nişanlı kaldı ama evlenmedi. Ama 22 yaşındayken Yeşil Giresunlu ile evlendi.

Demet Akbağ ilk evliliğini 22 yaşında, muhasebeci İskender Akbağ ile yaptı.

Ahu Tuğba ilk kez 15 yaşındayken Mehmet Ulusoy ile nikah masasına oturdu.

Nebahat Çehre, Türk sinemasının 'çirkin kralı' Yılmaz Güney ile 1967'de evlenirken 23 yaşındaydı. Güney ise 30 yaşındaydı.

Muazzez Abacı ilk evliliğini soyadını hala taşıdığı Abdurrahman Abacı ile yapmıştı.

Muazzez Abacı ilk evliliğini soyadını hala taşıdığı Abdurrahman Abacı ile yapmıştı.

Muazze Ersoy ilk evliliğini Mehmet Diril ile yaptı.

Türkan Şoray ilk ve şimdilik son evliliğini Cihan Ünal ile yaptı.

Yılmaz Erdoğan bir zamanlar Senem Hanım ile evliydi.

Berfin, Erdoğan'ın ilk eşi Sanem Hanım'la evliliğinden dünyaya geldi.

Pınar Altuğ ilk evliliğini Umut Elçioğlu ile yaptı.