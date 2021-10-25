HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Kırmızı pancarın faydaları arasında kalp hastalıklarıyla savaşmak da var!

Kırmızı pancarın faydaları arasında kalp hastalıklarıyla savaşmak da var!

25.10.2021 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı pancarın faydaları saymakla bitmiyor. Bağışıklığı güçlendiren ve antioksidan deposu olan kırmızı pancar, kanserden kronik kalp yetmezliğine kadar birçok hastalığa neden olan zararlı maddelerle savaşıyor. Bu özelliğiyle kalp dostu olan kırmızı pancar, mucizevi besin olarak görülüyor. Kırmızı pancar ile ilgili bilgi veren Diyetisyen Eda Balcı, kalp damar hastalıklarında etkili olan sebzenin faydalarından sizler için bahsetti.

Kırmızı pancarın faydaları arasında kalp hastalıklarıyla savaşmak da var!

Kırmızı pancarın faydalarını anlatan Diyetisyen Eda Balcı, kırmızı pancarın besin değerlerinde A, C, E, B6, B12 ve K vitaminlerinin yanı sıra potasyum ve fosfat gibi minerallerin bulunduğunu söyledi. Kırmızı pancarın birçok hastalıkta etkili bir besin öğesi olduğuna dikkat çekten Balcı, bakın mucizevi sebze ilgili neler söyledi...

“DEMİR EKSİKLİĞİ VE KANSIZLIĞIN GİDERİLMESİNDE ETKİLİ BESİNDİR”

Balcı ayrıca kırmızı pancarın bağışıklık sistemi üzerinde en etkili vitaminlerden biri olan C vitamini yönünden oldukça zengin olduğunu ifade ederek, içeriğindeki C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek, hastalıklarla baş etme gücümüzü arttırdığını ve birçok hastalığın ortaya çıkmasını da engellediğini söyledi. Balcı, “Kırmızı pancarın faydalarından bir diğeri ise demir eksikliği ve kansızlığın giderilmesinde etkili olmasıdır. Pancar suyunun alyuvar düzeyini arttırarak kan yapımına katkıda bulunması, bu sebzeyi oldukça değerli bir besin haline getirmektedir. Özellikle kansızlık sorunu yaşayan kişi sayısının azımsanmayacak kadar fazla olduğu ülkemizde pancar tüketimi oldukça önem taşımaktadır” diye konuştu.

“POSALI BİR BESİN OLAN KIRMIZI PANCAR TOKLUK HİSSİ İLE ZAYIFLAMADA DA ETKİLİ”

Kırmızı pancarın posa içeriği yüksek bir besin olduğunu belirten Balcı, “Bu özelliği sayesinde bağırsak hareketlerini düzenler. Böylece kabızlık, hazımsızlık, karında şişlik gibi sorunların önüne geçer. Düzenli ve ölçülü tüketildiğinde özellikle kabızlık sorununda oldukça etkili olur. Posa içeriği yüksek bir besin olduğu için tokluk hissini artırır ve zayıflamada da etkili olur” ifadelerini kullandı.

Yapısında bulunan betalain adlı maddenin ve C vitaminin ısıdan zarar görmesini engellemek için pancarın çiğ olarak tüketilmesinin daha doğru olduğunu söyledi. Balcı, kırmızı pancarın buharda maksimum 15 dakikayı geçmeyecek şekilde tüketilebileceğini de söyledi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
e-Devlet üzerinden yeni hizmet! Hepsi erişime açıldıe-Devlet üzerinden yeni hizmet! Hepsi erişime açıldı
PARTNER"Neden star olamadığını bu gece anladık!""Neden star olamadığını bu gece anladık!"
Kuruyemiş deyip geçmeyin! Düzenli tüketirseniz...Kuruyemiş deyip geçmeyin! Düzenli tüketirseniz...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın sözleriyle ilgili Gül'den dikkat çeken açıklama

Erdoğan'ın sözleriyle ilgili Gül'den dikkat çeken açıklama

Nereden geldiği bilinmiyor! Çin'de yeni panik, giderek yayılıyor

Nereden geldiği bilinmiyor! Çin'de yeni panik, giderek yayılıyor

Soruyu duyunca neye uğradığını şaşırdı! İlginç anlar

Soruyu duyunca neye uğradığını şaşırdı! İlginç anlar

Adım adım karaya ilerliyor! Alarm verildi, ordu hazır bekletiliyor

Adım adım karaya ilerliyor! Alarm verildi, ordu hazır bekletiliyor

Twitter'in kurucusundan kehanet gibi iddia!

Twitter'in kurucusundan kehanet gibi iddia!

Halkbank kurumsal kredi faizlerini düşürdü mü?

Halkbank kurumsal kredi faizlerini düşürdü mü?

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Alec Baldwin'in ateşlediği silahta gerçek mermi olduğu açıklandı

Alec Baldwin'in ateşlediği silahta gerçek mermi olduğu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Arkadaşını öldüren ayıyla dövüşen Rus boksörün durumu ağır

Arkadaşını öldüren ayıyla dövüşen Rus boksörün durumu ağır

20 yaşındaki kız feci şekilde can verdi

20 yaşındaki kız feci şekilde can verdi

Köyde 10 yıldır tek başına yaşıyor: Altın kafese koysalar gitmem

Köyde 10 yıldır tek başına yaşıyor: Altın kafese koysalar gitmem

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.