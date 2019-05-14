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Kırmızı Periler Diyarı göz kamaştırıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 10:44 | Son Güncelleme

Erzurum’un Narman ilçesinde bulunan ‘Kırmızı Periler Diyarı’ olarak da adlandırılan Narman Peri Bacaları, rengi ve şekilleriyle göz kamaştırıyor.

Her yıl çok sayıda ziyaretçi akınına uğrayan ve toplam 62 kilometre uzunluğunda üç vadiden oluşan halk arasında 'Doğu’nun Kapadokya’sı' olarak da adlandırılan Narman Peri Bacaları fotoğraf meraklılarının tek uğrak yeri haline geldi.

Yapılaşmaya izin verilmiyor

Erzurum Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Atatürk Üniversitesinin ilgili birimleri ve Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından sürdürülen çalışmalar sonucu turizme kazandırılan alanda yapılaşmaya izin verilmeyerek doğallığı korunuyor.
Fotoğraf çekmek için Narman Peri Bacalarına geldiğini ifade eden vatandaş, şunları söyledi:
“Erzurum’un fotoğraflanacak birçok güzel noktası var. Bunlardan birisi de Narman Peri Bacalarımız. Bugün buraya geldik, bu güzel, eşsiz doğa manzaralarını fotoğraflamak için. Burada olağanüstü bir manzara var, olağanüstü bir ortam var. Bunun için buradayız, fotoğraflamak istiyoruz. Herkesin gelmesi lazım buraya”
Periler Diyarı ‘Narman Peri Bacaları’ havadan drone ile görüntülenirken, kırmızı rengi ve değişik şekilleri ile göz kamaştırarak ziyaretçilerini bekliyor. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Erzurum Narman Peri Bacaları Kırmızı Periler Diyarı

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