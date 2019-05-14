Kırmızı Periler Diyarı göz kamaştırıyor

Her yıl çok sayıda ziyaretçi akınına uğrayan ve toplam 62 kilometre uzunluğunda üç vadiden oluşan halk arasında 'Doğu’nun Kapadokya’sı' olarak da adlandırılan Narman Peri Bacaları fotoğraf meraklılarının tek uğrak yeri haline geldi.

Yapılaşmaya izin verilmiyor

Erzurum Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Atatürk Üniversitesinin ilgili birimleri ve Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından sürdürülen çalışmalar sonucu turizme kazandırılan alanda yapılaşmaya izin verilmeyerek doğallığı korunuyor.

Fotoğraf çekmek için Narman Peri Bacalarına geldiğini ifade eden vatandaş, şunları söyledi:

“Erzurum’un fotoğraflanacak birçok güzel noktası var. Bunlardan birisi de Narman Peri Bacalarımız. Bugün buraya geldik, bu güzel, eşsiz doğa manzaralarını fotoğraflamak için. Burada olağanüstü bir manzara var, olağanüstü bir ortam var. Bunun için buradayız, fotoğraflamak istiyoruz. Herkesin gelmesi lazım buraya”