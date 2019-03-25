'Kırmızı periler diyarı' ziyaretçilerini bekliyor

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından 2012 yılında Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan Narman Peri Bacaları, Erzurum'da 'Doğu'nun Kapadokyası' olarak da adlandırılıyor.

'Doğu'nun Kapadokyası' büyülüyor

Erzurum Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Atatürk Üniversitesinin ilgili birimleri ve Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından sürdürülen çalışmalar sonucu turizme kazandırılan alanda yapılaşmaya izin verilmeyerek doğallığı korunuyor.

Toplam 62 kilometre uzunluğunda üç vadiden oluşan "Kırmızı Periler Diyarı" doğaseverler ve fotoğraf meraklılarının bölgedeki uğrak yerlerinden biri oldu.