'Kırmızı periler diyarı' ziyaretçilerini bekliyor

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından 2012 yılında Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan Narman Peri Bacaları, Erzurum'da 'Doğu'nun Kapadokyası' olarak da adlandırılıyor.
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