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'Kırmızı periler diyarı' ziyaretçilerini bekliyor

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 25.03.2019 08:00 | Son Güncelleme

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından 2012 yılında Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan, Halk arasında 'Kırmızı Periler Diyarı' olarak da bilinen Narman Peri Bacaları, kırmızı rengi ve ilginç şekilleriyle görenlerin ilgisini çekiyor. Narman ilçesinde yer alan ve milyonlarca yılda şekillenen peri bacalarının bulunduğu alan, açık hava müzesini andırıyor.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından 2012 yılında Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan Narman Peri Bacaları, Erzurum'da 'Doğu'nun Kapadokyası' olarak da adlandırılıyor.

'Doğu'nun Kapadokyası' büyülüyor

Erzurum Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Atatürk Üniversitesinin ilgili birimleri ve Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından sürdürülen çalışmalar sonucu turizme kazandırılan alanda yapılaşmaya izin verilmeyerek doğallığı korunuyor.
Toplam 62 kilometre uzunluğunda üç vadiden oluşan "Kırmızı Periler Diyarı" doğaseverler ve fotoğraf meraklılarının bölgedeki uğrak yerlerinden biri oldu.
Baharın gelmesiyle yeşillenen bölgeye, ziyaretçi sayısının artması bekleniyor.
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Anahtar Kelimeler:
Erzurum Narman Peri Bacaları

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