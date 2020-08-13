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Kırmızı reçeteli ilaç verilmeyince intihara kalkıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2020 21:16 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, istediği kırmızı reçeteli ilacın yazılmamasına öfkelenen İbrahim A., özel hastanenin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Kırmızı reçeteli ilaç verilmeyince intihara kalkıştı

Ereğli'de yaşayan İbrahim A., evde rahatsızlanınca ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. İbrahim A., yanında getirdiği eski bir reçetede yazan ilacın verilmesini istedi.

HASTANENİN ÇATISINDA İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

İbrahim A., kırmızı reçeteyle satılan ilacı veremeyeceklerini söyleyen doktorlara tepki gösterdi. Acil Servis'ten ayrılan İbrahim A., bir süre sonra hastanenin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. İbrahim A.'yı görenler polis ve itfaiyeye haber verdi.

İbrahim A., yaklaşık 1 saat süren çabanın ardından ikna edildi. İbrahim A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)

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