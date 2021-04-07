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  4. Kırmızı şehir Trabzon'dan müjdeli haber! 65 yaş üstü vaka sayıları azaldı

Kırmızı şehir Trabzon'dan müjdeli haber! 65 yaş üstü vaka sayıları azaldı

07.04.2021 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, "Trabzon’da 65 yaş üstü kişilerde yüzde 80’in üstünde aşılama yaptık. Hastaneye düşen bu yaş grubundaki vakalarımız oldukça azaldı" dedi.

Kırmızı şehir Trabzon'dan müjdeli haber! 65 yaş üstü vaka sayıları azaldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 27 Mart- 2 Nisan haftasında illere göre paylaştığı, 100 bin kişiye düşen Covid-19 vaka sayısında 278,24 olan sayının 353,49’a yükseldiği Trabzon’da, vaka artışı sürüyor. Son günlerde koronavirüsün en fazla cenaze, taziye ve ev ziyaretlerinde yayıldığı tespit edilen kentte ekipler, denetimlerini sürdürüyor. Bir yandan aşılama çalışmalarının sürdüğü kentte, 65 yaş üstü kişilerin yüzde 80’inin aşılanması tamamlandı. Aşılanan bu yaş grubundaki vaka sayılarında ise azalma olduğu gözlendi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, "Öncelikle 210 bin civarında aşılanması gereken vatandaşımız var. Buna 60-65 yaş grubu eklendikten sonra bu rakamlara çıktık. Bugünkü rakamlarla 140 bin aşılanma rakamlarına çıkacağız. Aşılanması gereken epey bir insanımız var. Aşı sırası gelen herkesin ivedilikle aşısını yaptırmasını bekliyoruz. Aşı randevularımız hem Sinovac hem de Biontech için açık. İnsanlarımız her iki aşıyı tercih edebilirler. İki aşı çeşidimiz de yeteri kadar bulunmaktadır. İnsanların hızlıca aşılanmasına bu toplumun ihtiyacı var. Lütfen herkes sırası geldiğinde, bir gün sonrayı beklemeden hızlıca aşısını yaptırsın ki toplumun korunması ve bağışıklığını sağlayabilelim. Trabzon’da 65 yaş üstü kişilerin yüzde 80’inin üstünde aşılamasını yaptık, hastaneye düşen bu yaş grubundaki vakalarımız oldukça azaldı. Aşının etkinliği bu anlamda oldukça fazla” diye konuştu.

Türkiye'de son 24 saatte 271 bin 547 Kovid-19 testi yapıldı, 49 bin 584 kişinin testi pozitif çıktı, 211 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

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İllere Göre Risk Durumu - 20-26 Mart 2021

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 271 bin 547 Kovid-19 testi yapıldı, 49 bin 584 kişinin testi pozitif çıktı, 211 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 3 oldu.
Son 24 saatte 28 bin 498 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 159 bin 475'e yükseldi.
Toplam test sayısı 40 milyon 83 bin 142'ye ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 579 bin 185, vefat sayısı 32 bin 667, ağır hasta sayısı 2 bin 477 oldu.

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Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 33, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

(DHA)

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koronavirüs (Covid-19) Trabzon koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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