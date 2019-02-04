Kırmızıda geçen kamyonun çarpmasıyla yaralanan Tunç, kurtarılamadı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kırmızı ışıkta geçen kamyonun neden olduğu kazada ağır yaralanan Tunç Saydam (10), 7 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Gülüç beldesi kavşağında 27 Ocak Pazar günü meydana gelen kazada, iddiaya göre, kırmızı ışıkta geçen Mehmet Ali Ö. (61) yönetimindeki 67 TL 761 plakalı kamyon, akaryakıt istasyonundan çıkan Cemal Saydam (55) yönetimindeki 67 TN 815 plakalı otomobile çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Ayşe Saydam (53) ve torunu Tunç Saydam (10) yaralandı. Ağır yaralanan Tunç, önceki gün tedavi gördüğü özel hastaneden Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi gören Tunç Saydam, bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi. Kazanın ardından gözaltına alınan kamyon sürücüsü Mehmet Ali Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ
Tunç Saydam'ın ailesi tarafından teslim alınan cenazesi, memleketi Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesine getirildi. Tunç için evinin önünde helallik alındı, dua edildi. Cenazede, Tunç'un annesi Sevgi ve babası Sedat Saydam, güçlükle ayakta durdu. Tunç, Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesinde kılınan cenaze namazı sonrası toğrağa verildi.
Suudi Arabistan'da idama mahkum edilmişti! Türkiye harekete geçti
Devlet Bahçeli'den İlber Ortaylı'ya tepki
Maduro'ya tanınan süre doldu! Avrupa'dan peş peşe açıklamalar
Gaziantep'te damat vahşeti... 4 kişiyi öldürdü!
Uludağ'da büyük panik: Çok sayıda kişi karın altında kaldı!
Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok
"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin
Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'
Ekrem İmamoğlu'ndan AK Partili seçmene: Bulguru ye iyileşeceksin
Okuyucu Yorumları 0 yorum