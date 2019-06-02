Kırmızıda geçerken drone ile yakalanan sürücü: Havadan yedik cezayı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında trafik polisleri tarafından drone ile yapılan denetimlerde, kamyonetiyle kırmızı ışıkta geçtiği belirlenen Recep Gökkaya'ya 235 lira para cezası kesildi. Gökkaya, "Havadan yedik bu sefer cezayı" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde meydana gelebilecek trafik kazalarını en aza indirgemek için denetimlerini artırdı. Denetimlerde teknolojiden de yararlanan ekipler, kırmızı ışık, seyir halinde cep telefonuyla konuşma gibi kural ihlallerini drone ile denetliyor. Yapılan denetimler sırasında Andırın Kavşağı'nda kırmızı ışıkta geçen sürücülere 235'er lira para cezası kesildi. Bu sürücülerden biri olan kamyonet sürücüsü Recep Gökkaya, drone tarafından yakalandığını belirterek, "Kırmızı ışıktan geçerken drone yakaladı. Havadan yedik bu sefer cezayı" dedi.

EMNİYET MÜDÜRÜNDEN ÇOCUKLARA KIRMIZI DÜDÜK

Kentteki denetimleri İl Emniyet Müdürü Doğan İnci de yerinde inceledi. İnci, bu sırada durdurulan araçlardaki çocuklara şeker ikram edip kırmızı düdük ve karne verdi. İnci, çocuklardan anne ve babalarının kuralları ihlal etmeleri durumunda onları düdükle uyarmalarını ve yolculuk sonunda da verilen trafik karnesini doldurmalarını istedi.