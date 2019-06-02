HABER

Kırmızıda geçerken drone ile yakalanan sürücü: Havadan yedik cezayı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 21:40 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında trafik polisleri tarafından drone ile yapılan denetimlerde, kamyonetiyle kırmızı ışıkta geçtiği belirlenen Recep Gökkaya'ya 235 lira para cezası kesildi.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında trafik polisleri tarafından drone ile yapılan denetimlerde, kamyonetiyle kırmızı ışıkta geçtiği belirlenen Recep Gökkaya'ya 235 lira para cezası kesildi. Gökkaya, "Havadan yedik bu sefer cezayı" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde meydana gelebilecek trafik kazalarını en aza indirgemek için denetimlerini artırdı. Denetimlerde teknolojiden de yararlanan ekipler, kırmızı ışık, seyir halinde cep telefonuyla konuşma gibi kural ihlallerini drone ile denetliyor. Yapılan denetimler sırasında Andırın Kavşağı'nda kırmızı ışıkta geçen sürücülere 235'er lira para cezası kesildi. Bu sürücülerden biri olan kamyonet sürücüsü Recep Gökkaya, drone tarafından yakalandığını belirterek, "Kırmızı ışıktan geçerken drone yakaladı. Havadan yedik bu sefer cezayı" dedi.

EMNİYET MÜDÜRÜNDEN ÇOCUKLARA KIRMIZI DÜDÜK

Kentteki denetimleri İl Emniyet Müdürü Doğan İnci de yerinde inceledi. İnci, bu sırada durdurulan araçlardaki çocuklara şeker ikram edip kırmızı düdük ve karne verdi. İnci, çocuklardan anne ve babalarının kuralları ihlal etmeleri durumunda onları düdükle uyarmalarını ve yolculuk sonunda da verilen trafik karnesini doldurmalarını istedi.

Trafik kazalarında birçok insanın hayatını kaybettiğine dikkat çeken Doğan İnci, bayram nedeniyle olası kazaları en aza indirmek adına denetimlerini artırdıklarını, içerideki personeli de dışarıya çekerek trafik hizmetlerini iki katına çıkardıklarını söyledi. İnci, "Yılda 7 bin civarında vatandaşımızı trafik teröründen kaybetmekteyiz. Bunun yanında binlerce yaralı ve maddi hasar var. Kazalar ülkemizi hem insan hem de maddi kayıplara uğratmakta. Amacımız bu 9 günlük bayram tatili boyunca trafik kazalarını asgariye indirmek. Bunda da araçlarda bulunan çocuklarımızla anne ve babalarının dikkatini çekmek. Onları kurallara uymaya zorlamak için karne ve kırmızı düdük dağıtımı yapıyoruz" diye konuştu.

DRONE İLE DENETİME DEVAM

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Çeribaş ise bayram tatili süresince denetimlerde drone kullanılacağını belirterek, "Drone denetiminde özellikle emniyet kemeri, hatalı sollama, cep telefonu kullanımı gibi kurallar üzerinde duruyoruz" dedi.

Bölge Trafik Müdürlüğü'nde görevli Emniyet Amiri Mehmet Çimen de denetimlerin cuma günü başladığını belirterek, "Bayram tedbirleriyle alakalı Bölge Trafik Denetleme olarak tedbirlerimiz sabit ve seyir halinde uygulamalarımız mevcut. Tedbirlerimizi diğer birimlerden aldığımız takviyelerle yüzde 100 artırmış durumdayız" diye konuştu.

Pentagon'da büyük korku! Hemen harekete geçildi Pentagon'da büyük korku! Hemen harekete geçildi
Honazlılar oy kullanmaya başladı (5)Honazlılar oy kullanmaya başladı (5)
Sakarya Hendek'deki deprem büyük Marmara depremini tetikler mi? Oğuz Gündoğdu'dan açıklamaSakarya Hendek'deki deprem büyük Marmara depremini tetikler mi? Oğuz Gündoğdu'dan açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

3 ilçe ve 1 beldede seçmen sandığa gitti! İşte sonuçlar

3 ilçe ve 1 beldede seçmen sandığa gitti! İşte sonuçlar

ABD'den flaş İran açıklaması: Hazırız!

ABD'den flaş İran açıklaması: Hazırız!

'Dengeden şaşmayın' deyip bikinili fotoğraf paylaştı

'Dengeden şaşmayın' deyip bikinili fotoğraf paylaştı

Transferde bir bomba daha patladı

Transferde bir bomba daha patladı

Oy kullanma işlemi devam ederken MHP'li aday çekildi

Oy kullanma işlemi devam ederken MHP'li aday çekildi

Sakarya Hendek'te deprem! İstanbul'da da hissedildi

Sakarya Hendek'te deprem! İstanbul'da da hissedildi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Belediye başkanı, işten atıldığı iddia edilen işçileri aradı

Belediye başkanı, işten atıldığı iddia edilen işçileri aradı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakarya Hendek'deki deprem büyük Marmara depremini tetikler mi? Oğuz Gündoğdu'dan açıklama

Sakarya Hendek'deki deprem büyük Marmara depremini tetikler mi? Oğuz Gündoğdu'dan açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sürücülere önemli uyarı

Süleyman Soylu'dan önemli uyarı

Ortalık bir anda karıştı! Taşlar sopalar havada uçuştu

Ortalık bir anda karıştı! Taşlar sopalar havada uçuştu

Otobüste küfürlü konuşan gençleri uyaran yolcu, bıçaklandı

Korkunç olay! Küfürlü konuştukları için uyarınca...

4 yılda 400 bin Suriyeli bayram için ülkesine gitti

Suriyelilerin bayram yolculuğu! 4 yılda tam 400 bin...

İstanbul Bağcılar'da savaş gibi park kavgası! Ölü ve yaralılar var

Bağcılar'da savaş gibi park kavgası! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.