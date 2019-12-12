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Kırmızıgül, Mucize 2: Aşk’ın galasını memleketinde yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 05:22 | Son Güncelleme

YÖNETMEN  ve ses sanatçısı Mahsun Kırmızıgül, yönetmen koltuğuna oturduğu 'Mucize 2: Aşk' filminin galasını memleketi Diyarbakır’da yaptı.

Mehmet Mucahit CEYLAN- Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)- YÖNETMEN ve ses sanatçısı Mahsun Kırmızıgül, yönetmen koltuğuna oturduğu 'Mucize 2: Aşk' filminin galasını memleketi Diyarbakır’da yaptı. Galada konuşan Kırmızıgül, “En son Mucize filmin galasına katılmak için 4 yıl önce Diyarbakır'a gelmiştim. Diyarbakır'ı çok gelişmiş gördüm. Şehir o kadar yayılmış ki yeni binalar, çevre düzenlemesiyle çok güzel olmuş” dedi.

Yönetmen koltuğunda oturan Mahsun Kırmızıgül’ün yer aldığı, başrollerinde ise Mert Turak, Fikret Kuşkan, Biran Damla Yılmaz, Erdal Özyağcılar, Ali Sürmeli, Şenay Gürler, Sinan Çalışkanoğlu ve Melis Sezen gibi güçlü isimlerin yer aldığı ‘Mucize 2: Aşk’ filminin galası Diyarbakır’da bir AVM’nin sinema salonunda yapıldı. Kırmızıgül’ün gala öncesi AVM’de toplanan hayranlarıyla buluşması esnasında izdiham yaşandı.

Gala öncesi oyunculularla birlikte basın toplantısı düzenleyen Mahsun Kırmızıgül, doğup büyüdüğü memleketinde olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Kırmızıgül, Diyarbakır’ın çok değiştiğini ve geliştiğini ifade ederek, “Diyarbakır'da beraber büyüdüğüm arkadaşlarım ve akrabalarım var. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Mucize her ne kadar Aziz'in bu topraklarda yaşadığı hikayesiyse aslında batıda hayat bulan, batının kollarını sevgiyle açan bir hikaye oldu. En son Mucize filmin galasına katılmak için 4 yıl önce Diyarbakır'a gelmiştim. Diyarbakır'ı çok gelişmiş gördüm. Şehir o kadar yayılmış ki, yeni binalar, çevre düzenlemesiyle çok güzel olmuş. Ben büyüdüğüm Diyarbakır'ın küçeleri çok değişmiş. Tabii, dünya değişiyor, Diyarbakır'da değişti. Ama insanların yüzündeki o tebessüm değişmemiş” dedi.

‘BU FİLMİ ÖĞRETMENLERE ADIYORUZ’

Kırmızıgül, ikincisini yönettiği filmi öğretmenlere adadığına vurgu yaptı. Kırmızıgül, açıklamasında doğduğu Diyarbakır’daki anılarını da anlatarak şunları söyledi:

“Bu film bir anlamda da öğretmenlere adanmış bir film. Hayatımızda ailemizden sonra, bize hayatı hazırlayan, bize zorlukları yenmemizi öğreten, nasıl durmamız gerektirdiğini öğretenler öğretmenlerimizdir. Bir çok öğretmenim hayatta değil. Bugün bu şehre geldiğimde gözlerim doldu. Uzun zaman sonra gelince anılarınız can buluyor. Sadece üzüldüğüm bir konu var, doğup büyüdüğüm mahalle şu an yok. Şu an sadece avlusunda namaz kaldığım 2 cami kalmış. Kurşunlu ve Arapşeyh camileri. Bu camilerde Kur'an kursu almıştım. Ben, orada büyüdüm.”

Toplantıda bir gazetecinin, "Müziğe ne zaman dönecek siziniz?" sorununa yanıt veren Kırmızıgül, 'Mucize'den başka bir şey konuşmam' diye yanıt verdi.

KIRMIZIGÜL’ÜN TAKLİDİNİ YAPTI

Öte yandan gala öncesi Kırmızıgül’ün filminin tanıtımı öncesinde izdiham oluşturan kalabalığın arasından bir kişi sahneye çıkarak eline aldığı mikrofonla Mahsun Kırmızıgül’ün daha önce seslendirdiği bir şarkıyı okuyarak taklidini yapması, toplanan kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı. Sohbetin ardından film izlendi.

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