Kırmızıgül, Mucize 2: Aşk’ın galasını memleketinde yaptı

Mehmet Mucahit CEYLAN- Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)- YÖNETMEN ve ses sanatçısı Mahsun Kırmızıgül, yönetmen koltuğuna oturduğu 'Mucize 2: Aşk' filminin galasını memleketi Diyarbakır’da yaptı. Galada konuşan Kırmızıgül, “En son Mucize filmin galasına katılmak için 4 yıl önce Diyarbakır'a gelmiştim. Diyarbakır'ı çok gelişmiş gördüm. Şehir o kadar yayılmış ki yeni binalar, çevre düzenlemesiyle çok güzel olmuş” dedi.

Yönetmen koltuğunda oturan Mahsun Kırmızıgül’ün yer aldığı, başrollerinde ise Mert Turak, Fikret Kuşkan, Biran Damla Yılmaz, Erdal Özyağcılar, Ali Sürmeli, Şenay Gürler, Sinan Çalışkanoğlu ve Melis Sezen gibi güçlü isimlerin yer aldığı ‘Mucize 2: Aşk’ filminin galası Diyarbakır’da bir AVM’nin sinema salonunda yapıldı. Kırmızıgül’ün gala öncesi AVM’de toplanan hayranlarıyla buluşması esnasında izdiham yaşandı.

Gala öncesi oyunculularla birlikte basın toplantısı düzenleyen Mahsun Kırmızıgül, doğup büyüdüğü memleketinde olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Kırmızıgül, Diyarbakır’ın çok değiştiğini ve geliştiğini ifade ederek, “Diyarbakır'da beraber büyüdüğüm arkadaşlarım ve akrabalarım var. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Mucize her ne kadar Aziz'in bu topraklarda yaşadığı hikayesiyse aslında batıda hayat bulan, batının kollarını sevgiyle açan bir hikaye oldu. En son Mucize filmin galasına katılmak için 4 yıl önce Diyarbakır'a gelmiştim. Diyarbakır'ı çok gelişmiş gördüm. Şehir o kadar yayılmış ki, yeni binalar, çevre düzenlemesiyle çok güzel olmuş. Ben büyüdüğüm Diyarbakır'ın küçeleri çok değişmiş. Tabii, dünya değişiyor, Diyarbakır'da değişti. Ama insanların yüzündeki o tebessüm değişmemiş” dedi.