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'Kirpik'leriyle ödül aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 09:39 | Son Güncelleme

KÜBRA Karaöz isimli bir girişimci kendi ürettiği vizon kirpiklerle yılın en iyi girişimci kadını ödülünü aldı.

'Kirpik'leriyle ödül aldı

İSTANBUL,(DHA) - KÜBRA Karaöz isimli bir girişimci kendi ürettiği vizon kirpiklerle yılın en iyi girişimci kadını ödülünü aldı.

Son bir yılın en iyilerinin oylamasının yapıldığı yılın en iyileri ödül töreninde 'en'ler belli oldu. Ankara'da gerçekleştirilen törene sanat, siyaset ve iş dünyasından birçok önemli isim katıldı. Kadınlar kategorisinde 33 yaşındaki genç girişimci Kübra Karaöz'ün yurt dışında yankı uyandıran ve güzellik sektörüne yeni bir soluk getirmesi beklenen kendi ürettimi vizon kirpik, yılın en iyi kadın girişimci ödülünün sahibi oldu.

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