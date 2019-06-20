HABER

Kirpikte ’altın’ buluş

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 11:01 | Son Güncelleme

Kirpiğin altın oranını keşfeden yeni bir alet ortaya çıkarıldı.

Kirpikte ’altın’ buluş

Kirpiğin altın oranını keşfeden yeni bir alet ortaya çıkarıldı. Buluşun sahibi Kübra Karaöz, tüm patentlerinin kendisine ait olduğu buluşunu yakında güzellik sektörüne sokacaklarını söyledi.
Güzellik sektöründe bilimsel gelişmeler yaşanıyor. Ünlü isimlere yaptığı kirpik tasarımlarıyla ve buluşlarıyla dünya genelinde bir çok kez ödüle layık görülen Vizon Kirpik Kurucusu Kübra Karaöz, kirpiğin altın oranını keşfeden yeni bir alet ortaya çıkararak bir ilke imza attıklarını söyledi.
"Dünya güzellik sektöründe bir ilk"
Yaptığı buluş sayesinde uluslararası mecrada dikkat çeken Karaöz, tüm patentlerinin kendisine ait olduğu buluşunu yakında güzellik sektörüne sokacaklarını açıkladı. Gözpınarı ve gözün bitiş noktasındaki mesafeyi ölçen aletle, her bir kirpiğin taşıyabileceği kirpik hesap ediliyor ve matematiksel ölçümle kirpik tasarımı yapılıyor. Söz konusu cihazı "Güzellik sektöründe bir ilk" sözleriyle niteleyen Karaöz, şimdiden Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerinin ilgisini çektiklerini ifadelerine ekledi.

Kirpikte ’altın’ buluş

Yürürken bile yapıyoruz! Uzmanlar uyarıyor: Hepsinin nedeni bu Yürürken bile yapıyoruz! Uzmanlar uyarıyor: Hepsinin nedeni bu
İş insanından, boşanma aşamasındaki eşine darpİş insanından, boşanma aşamasındaki eşine darp
Dünya nüfusunun yarısı internet kullanıyorDünya nüfusunun yarısı internet kullanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var

Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

'Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğiz'

'Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğiz'

15 bin lira maaş, elektrik ve su bedava

15 bin lira maaş, elektrik ve su bedava

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sığınakta isimleri bulunan PKK'lılara operasyon! 6 kişi yakalandı

Sığınakta isimleri bulunan PKK'lılara operasyon!

Gaziantep’te obruk paniği

Gaziantep’te obruk paniği

Genelkurmay çatı davası kararı sonrası arbede çıktı! Polis havaya ateş açtı

Genelkurmay çatı davası kararı sonrası arbede çıktı

Sel Araklı'yı tanınmaz hale getirdi!

Sel Araklı'yı tanınmaz hale getirdi!

Estetik yüzünden tanınmaz hale geldi!

Eski fotoğrafını gören inanamıyor! Tanınmaz hale geldi

FETÖ'nün Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı

FETÖ'nün Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.