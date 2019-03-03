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Kirpiyi vahşice öldürüp, görüntüleri sosyal medyada paylaştılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 15:08 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, kimliği belirsiz kişiler, nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan oklu kirpiyi, köpekle korkutarak yuvasından çıkarıp, başını sopayla ezerek öldürdü.

Kirpiyi vahşice öldürüp, görüntüleri sosyal medyada paylaştılar

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, kimliği belirsiz kişiler, nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan oklu kirpiyi, köpekle korkutarak yuvasından çıkarıp, başını sopayla ezerek öldürdü. Bu kişilerden birinin cep telefonuyla kayda alıp sosyal medyadan haylaştığı görüntüler, tepki gördü.
Olay, ilçeye 60 kilometre uzaklıktaki Aşağı Karacaören Mahallesi'nde meydana geldi. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan oklu kirpiyi köpek yardımı ile yuvasından çıkaran kişiler, ellerindeki sopalarla hayvanın kafasına vurmaya başladı. Bu sırada, kaçmaya çalışan kirpiyi köpek ısırdı. Cep telefonu ile kameraya alınan vahşette son olarak bir kişi yanındaki bıçakla kirpinin boğazını kesti. Kendisini korumaya çalışan kirpinin attığı oklar, kendisini yuvadan çıkarıp ısıran köpeği yüzünden yaraladı. Kirpiyi vahşice öldüren kişiler, o anları da cep telefonuyla kaydı aldı. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüler, büyük tepki çekti.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekipleri, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan oklu kirpiyi vahşice öldüren kişilerin belirlenerek cezalandırılmasına yönelik çalışma başlattı.

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Kirpiyi vahşice öldürüp, görüntüleri sosyal medyada paylaştılarKirpiyi vahşice öldürüp, görüntüleri sosyal medyada paylaştılar

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