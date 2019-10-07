Kırsal kesimdeki çocuklar için 'Oyun Sandığı' eğitim seti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özellikle kırsal kesimdeki çocuklar için hazırlanan 'Benim Oyun Sandığım' eğitim setinin, 26 pilot ilde tespit edilen ailelere ulaştırılmak üzere yola çıktığını söyledi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, okul öncesi eğitimin, '2023 Eğitim Vizyonu' ile zorunlu eğitim kapsamına alınacağı bildirildi. Bakanlığın, kırsal ve düşük yoğunluklu yerleşim bölgelerindeki çocuklara esnek zamanlı ve alternatif erken çocukluk eğitimi modelleri sunmak üzere planladığı çalışmaları hayata geçirdiği kaydedildi. Açıklamada "Evlere ulaştırılmak için hazırlanan, 'Benim Oyun Sandığım' bunlardan ilki. Sandıklar ilk aşamada pilot uygulamanın yapılacağı 26 ilde çocuklar ve ailelerle buluşturulmak için yola çıktı" denildi.

'SÜRECİ TAKİP EDECEĞİZ'

Bakan Selçuk, erken çocukluk eğitiminin çocuğun sosyal, duygusal, bilişsel, dil ve motor gelişimini üst düzeyde destekleyen, yaşam boyu onlara en önemli katkıyı sağlayan en önemli eğitim basamağı olduğuna dikkati çekti. Selçuk, "Erken çocuklukta erişemediğimiz ailemizin kalmamasını ve her çocuğa oyun ile ilgili bilgi ve kitap ile ulaşmayı hedefliyoruz. Süreci izleme, değerlendirme ve geliştirme çalışmalarıyla takip edeceğiz. Anne baba olarak çocukla oyun oynar, nitelikli vakit geçirir ve hakkını koruyup, teslim ederek çocukluğuna eşlik ederseniz; bir ülkenin geleceği için en önemli yatırımlardan birini yapmış olursunuz. Bu oyun sandığı bunun için" ifadelerini kullandu.