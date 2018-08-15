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Kırsal mahalleler hizmetle tanıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 13:23 | Son Güncelleme

Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, yaptığı çalışmalarla kırsal mahalleleri hizmetle buluşturdu - Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman: - "Belediyenin imkanlarını teröre, dağa değil bu şehrin insanları için kullanıyoruz. Kullanmaya devam edeceğiz"

MARDİN (AA) - İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, yaptığı çalışmalarla kırsal mahalleleri hizmetle buluşturdu.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol, Kırsal Yollar Yapım Bakım ve Onarım, Fen İşleri Daire Başkanlıkları ile İçme Suyu ve Kanalizasyon Müdürlüğü çalışması sonucunda yapılan taziye evleri, yüzlerce çocuk oyun alanları, içme suyu ile altyapı çalışmaları ve konforlu yollarıyla kırsal mahalleler yeni görünümüne kavuştu.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin bütçesini Mardin ve Mardin'de yaşayan vatandaşlar için kullandıklarını belirtti.

İmkanları şehrin her yerinde kullandıklarını aktaran Yaman, kentin en ücra mahallesine hizmet götürdüklerini anlattı.

Şehir merkezi ile kırsal mahallelerde aynı çalışmaları yürüttüklerini ifade eden Yaman, "Mardin'de, her yerde biz olacağız. Kimsesizlerin kimsesi, garip gurebanın hamisi olacağız. İnsanların acısında, mutluluklarında yanlarında olacağız. Belediyenin imkanlarını teröre, dağa değil bu şehrin insanları için kullanıyoruz. Kullanmaya devam edeceğiz. İnşallah Mardin, daha huzurlu ve mutlu hale gelecek." dedi.

Kent merkezi ile kırsalda yaptıkları yollar arasında fark bulunmadığına işaret eden Yaman, hizmetleri aynı standartlarda yaptıklarını dile getirdi.

Yaman, yaptıkları yüzlerce çocuk oyun alanıyla çocukları mutlu ettiklerini bildirerek şöyle devam etti:

"Bölgenin örf ve adetlerine uygun şu ana kadar yaklaşık 50 taziyeevini kırsal mahallelerdeki vatandaşlarımıza teslim ettik. Yaklaşık 100 taziyeevi bitmek üzere. Bunların yanında kırsal mahallelerimizin içme suyu ve altyapı sorunlarını gideriyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor."

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kırsal mahalle mardin büyükşehir belediyesi

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