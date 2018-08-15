Kırsal mahalleler hizmetle tanıştı

MARDİN (AA) - İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, yaptığı çalışmalarla kırsal mahalleleri hizmetle buluşturdu.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol, Kırsal Yollar Yapım Bakım ve Onarım, Fen İşleri Daire Başkanlıkları ile İçme Suyu ve Kanalizasyon Müdürlüğü çalışması sonucunda yapılan taziye evleri, yüzlerce çocuk oyun alanları, içme suyu ile altyapı çalışmaları ve konforlu yollarıyla kırsal mahalleler yeni görünümüne kavuştu.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin bütçesini Mardin ve Mardin'de yaşayan vatandaşlar için kullandıklarını belirtti.

İmkanları şehrin her yerinde kullandıklarını aktaran Yaman, kentin en ücra mahallesine hizmet götürdüklerini anlattı.

Şehir merkezi ile kırsal mahallelerde aynı çalışmaları yürüttüklerini ifade eden Yaman, "Mardin'de, her yerde biz olacağız. Kimsesizlerin kimsesi, garip gurebanın hamisi olacağız. İnsanların acısında, mutluluklarında yanlarında olacağız. Belediyenin imkanlarını teröre, dağa değil bu şehrin insanları için kullanıyoruz. Kullanmaya devam edeceğiz. İnşallah Mardin, daha huzurlu ve mutlu hale gelecek." dedi.