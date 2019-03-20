Kırsal tarım en güçlü dönemini yaşayacak

Cumhur İttifakı Ak Parti Mustafakemalpaşa Adayı Mehmet Kanar, ilçede gezilmedik mahalle, girilmedik sokak bırakmıyor. Tüm mahalleleri ve üreticileri tek tek gezen Mehmet Kanar, “İlçemizin muhteşem bir tarım potansiyeli var. Tam da bu dönemde bu potansiyeli dengelemek ve daha da öne çıkarmak için tek yapmamız gereken, kırsaldaki çiftçiyi desteklemek olacaktır.” dedi.

Bursa’nın yüz ölçümü açısından en büyük ilçesi olan Mustafakemalpaşa’da, seçim sonrası hizmet listesinin ilk sıralarında tarım ve tarıma yapılacak yatırımlar yer alacak. Cumhur İttifakı Ak Parti Mustafakemalpaşa Adayı Mehmet Kanar, ilçedeki kırsal tüm bölgeleri gezerek üretici ile görüşüyor, sıkıntıları tespit edilip neler yapılabileceğini araştırıyor. Büyükşehir yasası sonrası mahalle statüsüne kavuşan eski köy, yeni mahallelerde tarım hala en büyük gelir kaynağı. Bunu ilçede yaşayan bir sakin olarak da fark eden Mehmet Kanar, seçim sürecinde kırsal tarım ve çağdaş tarım üzerine özellikle eğiliyor. Kanar, “ İlçemizin muazzam bir tarım gücü var. Bizim en büyük zenginliğimiz üreticimizdeki tecrübe. Bu tecrübeyi dönemlik zorluklara değişirsek ya da onları desteklemezsek ilerde biz hem şehir olarak hem de ülke olarak zarar görürüz. Ekibime özellikle çağdaş tarımı araştırmaları yönünde talimat verdim. Ben çağdaş tarım yöntemleri ile geleneksel tarımın verimini birleştirmek ve ilçede bir ilke imza atmak istiyorum.” dedi.

Mahallelerde çok ciddi bir ilgi gören Cumhur İttifakı Ak Parti Mustafakemalpaşa Adayı Mehmet Kanar kırsaldaki vatandaşın gönlündeki yerinin apayrı olduğunu ve hizmeti ilçenin en ücra köşesine götüremedikten sonra hizmetin bir faydası olmadığını düşündüğünü de özellikle belirtti.



