HABER

Kırsal tarım en güçlü dönemini yaşayacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.03.2019 12:45 | Son Güncelleme

Cumhur İttifakı Ak Parti Mustafakemalpaşa Adayı Mehmet Kanar, ilçede gezilmedik mahalle, girilmedik sokak bırakmıyor.

Kırsal tarım en güçlü dönemini yaşayacak

Cumhur İttifakı Ak Parti Mustafakemalpaşa Adayı Mehmet Kanar, ilçede gezilmedik mahalle, girilmedik sokak bırakmıyor. Tüm mahalleleri ve üreticileri tek tek gezen Mehmet Kanar, “İlçemizin muhteşem bir tarım potansiyeli var. Tam da bu dönemde bu potansiyeli dengelemek ve daha da öne çıkarmak için tek yapmamız gereken, kırsaldaki çiftçiyi desteklemek olacaktır.” dedi.
Bursa’nın yüz ölçümü açısından en büyük ilçesi olan Mustafakemalpaşa’da, seçim sonrası hizmet listesinin ilk sıralarında tarım ve tarıma yapılacak yatırımlar yer alacak. Cumhur İttifakı Ak Parti Mustafakemalpaşa Adayı Mehmet Kanar, ilçedeki kırsal tüm bölgeleri gezerek üretici ile görüşüyor, sıkıntıları tespit edilip neler yapılabileceğini araştırıyor. Büyükşehir yasası sonrası mahalle statüsüne kavuşan eski köy, yeni mahallelerde tarım hala en büyük gelir kaynağı. Bunu ilçede yaşayan bir sakin olarak da fark eden Mehmet Kanar, seçim sürecinde kırsal tarım ve çağdaş tarım üzerine özellikle eğiliyor. Kanar, “ İlçemizin muazzam bir tarım gücü var. Bizim en büyük zenginliğimiz üreticimizdeki tecrübe. Bu tecrübeyi dönemlik zorluklara değişirsek ya da onları desteklemezsek ilerde biz hem şehir olarak hem de ülke olarak zarar görürüz. Ekibime özellikle çağdaş tarımı araştırmaları yönünde talimat verdim. Ben çağdaş tarım yöntemleri ile geleneksel tarımın verimini birleştirmek ve ilçede bir ilke imza atmak istiyorum.” dedi.
Mahallelerde çok ciddi bir ilgi gören Cumhur İttifakı Ak Parti Mustafakemalpaşa Adayı Mehmet Kanar kırsaldaki vatandaşın gönlündeki yerinin apayrı olduğunu ve hizmeti ilçenin en ücra köşesine götüremedikten sonra hizmetin bir faydası olmadığını düşündüğünü de özellikle belirtti.

Kırsal tarım en güçlü dönemini yaşayacak

Kırsal tarım en güçlü dönemini yaşayacak

Kırsal tarım en güçlü dönemini yaşayacak

PARTNERDemet Akbağ'a taziye ziyaretiDemet Akbağ'a taziye ziyareti
CHP heyeti, Yeni Zelanda'daCHP heyeti, Yeni Zelanda'da
Gelli Yasası’nın mimari Federico Gelli İKÜ’deGelli Yasası’nın mimari Federico Gelli İKÜ’de

En Çok Okunan Haberler

'Kamuoyu Kılıçdaroğlu'nun idamını bekliyor' sözlerine soruşturma

'Kamuoyu Kılıçdaroğlu'nun idamını bekliyor' sözlerine soruşturma

Avustralya Başbakanı: İlişkilerle ilgili tüm seçenekler masada

Avustralya Başbakanı: İlişkilerle ilgili tüm seçenekler masada

Yıldız futbolcudan ayrılık kararı

Yıldız futbolcudan ayrılık kararı

Piyasalarda gözler bu kararda

Piyasalarda gözler bu kararda

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Başkentte 'hayalet' yakalandı!

Başkentte 'hayalet' yakalandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Diğer Haberler
Bakan Soylu'dan 31 Mart yorumu: Zayıf çıkarsak Kaymakamı Valiyi sokağa çıkaramaz hale getirirler

Bakan Soylu'dan 31 Mart yorumu: Sokağa çıkaramaz hale getirirler

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den canlı yayında Mansur Yavaş açıklaması!

Bahçeli'den canlı yayında Mansur Yavaş açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

CHP'den 'Kılıçdaroğlu idam edilsin' diyen Akit TV muhabirine tepki

CHP'den 'Kılıçdaroğlu idam edilsin' diyen Akit TV muhabirine tepki

Soylu'nun açıklaması sonrası ortalık karıştı! CHP'de peş peşe istifalar!

Soylu'nun açıklaması CHP'yi karıştırdı! İstifalar peş peşe geldi

Son dakika: Hulusi Akar'dan Yeni Zelanda'daki katliama ilişkin sert açıklama

Hulusi Akar'dan Yeni Zelanda'daki katliama ilişkin sert açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.