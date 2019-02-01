Kırsala dönüş hızlandı

Nüfusu bir önceki yıla göre 22 bin 726 kişi artarak 1 milyon 335 bin 716 olan Samsun’da, Salıpazarı ilçesi binde 211,9 nüfus artış hızıyla diğer 16 ilçeye büyük fark attı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını açıkladı. Türkiye nüfusu 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 82 milyon 3 bin 882 kişi oldu. Türkiye’de ikamet eden nüfus 2018 yılında, bir önceki yıla göre 1 milyon 193 bin 357 kişi arttı. Erkek nüfus 41 milyon 139 bin 980 kişi olurken, kadın nüfus 40 milyon 863 bin 902 kişi oldu. Buna göre toplam nüfusun yüzde 50,2’sini erkekler, yüzde 49,8’ini ise kadınlar oluşturdu. Samsun’da ise özellikle belli ilçelerdeki nüfus artış hızı oldukça artarken, merkez ilçelerde ise nüfus artış hızında azalmalar meydana geldi.

Salıpazarı’nın nüfus artış hızı binde 211,9 oldu

Samsun’un 17 ilçesi arasında en fazla nüfus artış hızı oranına sahip ilçe Salıpazarı oldu. Salıpazarı’nın 2017 nüfusu 18 bin 546 iken, 2018 yılında 22 bin 923’e çıktı. Toplamda 4 bin 377 kişilik bir nüfus artışı sağlandı. 2017 yılı sayımında ilçede 9 bin 357 erkek, 9 bin 189 da kadın bulunuyordu. 2018 yılı sayımlarına göre ilçedeki erkek sayısı 11 bin 778’e kadın sayısı da 11 bin 145’e çıktı. Nüfus artış oranı hesaplandığında Salıpazarı ilçesinin nüfus artış oranı binde 211,9 olarak çıktı.

Ayrıca, Samsun’da 14 ilçenin nüfusları bir önceki yıla göre artarken, 3 ilçenin nüfusları azaldı. Nüfus artış hızı en fazla olan ilçeler sırasıyla, Salıpazarı (binde 211,9), Ayvacık (binde 106,9) ve Kavak (binde 77,3) oldu. Nüfus artış hızı en düşük olan ilçeler ise Canik (binde -21,8), İlkadım (binde -3,0) ve Vezirköprü (binde -0,4) oldu.