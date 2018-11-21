Kırsalda kadın girişimciliğine destek

YILDIZ AKTAŞ - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) bünyesindeki Kırsal Alanda Kadının Güçlendirilmesi ve Kırsalda Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi Alt Komisyonu Raporu'nda, kırsalda kadına yönelik kurumsal yapılanma eksikliğini gidermek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde Kadın ve Aile Daire Başkanlığı kurulması önerildi. 26. Dönem'de kurulan Kırsal Alanda Kadının Güçlendirilmesi ve Kırsalda Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, komisyonun taslak raporunun KEFEK tarafından kabul edildiğini söyledi. Gözgeç, raporda, eğitimden sağlığa, kırsal alanda kadın istihdamının artırılmasından girişimciliğin desteklenmesine ve kadın erkek fırsat eşitliğine kadar birçok başlık altında çözüm önerileri sunulduğunu ifade etti. Tüm bakanlıkların kadınları desteklediğini ancak bunlar arasında koordinasyonun sağlanmasına ihtiyaç bulunduğunu dile getiren Gözgeç, desteklerin tek çatı altında toplanmasını önerdiklerini aktardı.

Kadın girişimcilere rehberlik hizmeti verecek bölgesel kadın girişimcilik merkezleri kurulması yönünde de tavsiyede bulunduklarını kaydeden Gözgeç, "Önemli önerilerimizden birisi de kırsalda kadına yönelik kurumsal bir yapılanmanın eksikliğini gidermek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde Kadın ve Aile Daire Başkanlığı kurulması. Kadın girişimcilere yönelik destek ve hizmetlerin, kurumsal olarak takibi açısından bu önerimizi çok önemsiyoruz." diye konuştu. Gözgeç, kadınların birçok ilde kooperatif ve dernek kurduğuna işaret ederek, "Bunların arasında kurulacak iletişim ağının bir kurum vasıtasıyla oluşturulmasını da önerdik. Alt komisyon çalışmalarımız bir farkındalık oluşturdu. İnşallah bu önerileri KEFEK, bakanlıklarımızla konuşarak hayata geçirecek." dedi. Alt Komisyon Başkanı Emine Yavuz Gözgeç, raporda yer alan önerilerden bazılarını şöyle sıraladı: "- Genç Çiftçi Destek Programı benzeri girişimcilik programları kapsamında, proje değerlendirme kriterlerinde esas alınan 18-40 yaş aralığı genişletilerek 18-50 yaş olarak uygulanmalıdır.