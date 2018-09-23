HABER

"Kırsalda kalanları da en kısa sürede temizleyeceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 17:29 | Son Güncelleme

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, PKK'lı teröristlerce Beytüşşebap ilçesinde katledilen iki köylünün ailesini ziyaret etti -Aktaş: "Askerin, polisin karşısına çıkamıyorlar, çıktıklarında da derslerini alıyorlar. Kırsalda kalanları da en kısa sürede temizleyeceğiz"

ŞIRNAK (AA)- Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, PKK'lı teröristlerin 2 köylüyü katletmesine ilişkin, "Askerin, polisin karşısına çıkamıyorlar, çıktıklarında da derslerini alıyorlar. Kırsalda kalanları da en kısa sürede temizleyeceğiz." dedi.

Vali Aktaş, beraberinde 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Uludere Kaymakamı M.Fatih Yakınoğlu ile PKK'lı teröristlerce dün araçları yakıldıktan sonra katledilen Ebubekir Adıyaman ve Selman Öztunç'un Pirinçli köyüne geldi.

Köy meydanında, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten Aktaş, burada yaptığı konuşmada, terör örgütünün son çırpınışlarını savunmasız insanları katlederek yaptığını vurguladı.

Hayatını kaybeden köylülerin kanının yerde kalmayacağını ifade eden Aktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Askerimiz, korucularımız ve polislerimiz çok büyük bir mücadele veriyor. Son 2 yıl içinde terörle mücadelede çok büyük mesafe aldık. Çok az sayıda kaldılar. Siz de görüyorsunuz, o kalanlar da böyle savunmasız insanlara kalleşçe saldırıyorlar. Askerin, polisin karşısına çıkamıyorlar, çıktıklarında da derslerini alıyorlar. Kırsalda kalanları da en kısa sürede temizleyeceğiz. Buralara huzur ve güven hakim olacak. "

Kanaat önderi Cemil Öter de " Hepimizin acısı bir. Rabbim devletimize zeval vermesin." dedi.

Beytüşşebap Pirinçli köyünde oturan Ebubekir Adıyaman ve Selman Öztunç, peynir ticareti için gittikleri Siirt’in Pervari ilçesi Doğan köyünde PKK’lı teröristler tarafından kaçırılmış, araçları ateşe verilerek katledilmişti.

PARTNERAyakları yere değmiyorAyakları yere değmiyor
Karapınar'da 3 ayda 4'üncü obrukKarapınar'da 3 ayda 4'üncü obruk
İBB Başkanı Uysal: TEKNOFEST'e 550 bine yakın ziyaretçi geldiİBB Başkanı Uysal: TEKNOFEST'e 550 bine yakın ziyaretçi geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beytüşşebap pkklı teröristler şırnak Şırnak Valisi Mehmet Aktaş

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP'nin af tasarısı için ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP'nin af tasarısı için ilk açıklama

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan 'pantolon intiharı' açıklaması: Kepazelik

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan 'pantolon intiharı' açıklaması: Kepazelik

'Sedanur'un otopsisinde tecavüz bulgusuna rastlandı' haberine yalanlama

'Sedanur'un otopsisinde tecavüz bulgusuna rastlandı' haberine yalanlama

Aleyna Tilki, Emrah Karaduman'ın arabasına çarptı

Aleyna Tilki, Emrah Karaduman'ın arabasına çarptı

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt'tan ilk paylaşım

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt'tan ilk paylaşım

530 dolarlık eskitilmiş ayakkabı sosyal medyayı salladı: Fakirlikle alay ediliyor!

530 dolarlık eskitilmiş ayakkabı sosyal medyayı salladı: Fakirlikle alay ediliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya'da tuvaletin çatısında elleri ve yüzü yanmış ceset bulundu

Antalya'da tuvaletin çatısında elleri ve yüzü yanmış ceset bulundu

İçişleri Bakanı Soylu, Bayraktar SİHA'yı yönetti

İçişleri Bakanı Soylu, Bayraktar SİHA'yı yönetti

Bedelli askerlikte dikkat çeken ders! Tüm celplerde uygulanacak

Bedelli askerlikte dikkat çeken ders! Tüm celplerde uygulanacak

Teöristler sürekli saldırıyordu... Cudi Dağı'nda bir ilk: 21 yıl sonra açıldı

Teöristler sürekli saldırıyordu... Cudi Dağı'nda bir ilk: 21 yıl sonra açıldı

'Sedanur'un otopsisinde tecavüz bulgusuna rastlandı' haberine yalanlama

'Sedanur'un otopsisinde tecavüz bulgusuna rastlandı' haberine yalanlama

Türkiye, Sedanur'a ağlıyor! Kars Valisi'nden 'bavul' açıklaması

Türkiye, Sedanur'a ağlıyor! Kars Valisi'nden 'bavul' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.