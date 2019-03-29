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Kırsalda, merkezde Tellioğlu heryerde

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.03.2019 12:55 | Son Güncelleme

Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi Karesi Belediye Başkan Adayı Levent Tellioğlu, seçim çalışmaları kapsamında, 43 kırsal ve 27 merkez mahallenin, tümünü ziyaret etti.

Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi Karesi Belediye Başkan Adayı Levent Tellioğlu, seçim çalışmaları kapsamında, 43 kırsal ve 27 merkez mahallenin, tümünü ziyaret etti. Vatandaşların sıcak ilgisiyle karşılaşan Tellioğlu özellikle kırsalda büyük ilgi gördü.
Esnafından pazarcısına, sanayicisinden işçisine kadar tüm kesimlere giden Karesi Belediye Başkan Adayı Levent Tellioğlu, “Önce Memleket Sonra Siyaset” sözünden taviz vermeyen bir anlayışla, seçim çalışmalarını sürdürdü.
Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi Karesi Belediye Başkan Adayı Levent Tellioğlu Karesi İlçe sınırları içerisinde yer alan 43 kırsal mahallenin tamamını ziyaret etti. İttifakın meclis üye adayları ve İYİ Parti Karesi İlçe teşkilatı ile köyleri ziyaret eden Levent Tellioğlu, kırsalın sorunlarını bildiğini ve her köye eşit hizmet götüreceğini vurguladı. İş adamı kimliğiyle köylerde tanınan ve bir çok vatandaşın tanıdığı Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi Karesi Belediye Başkan Adayı Levent Tellioğlu’na yoğun ilgi gösterildi.
Sanayici esnafı unutmadı
Balıkesir Küçük Sanayi Sitesinde yaklaşık bir hafta çalışma yapan Levent Tellioğlu, aynı zamanda sanayi esnafından İYİ Parti meclis üyesi adayı Metin Özpınar’la, mevcut sorunları dinledi.
Sanatçı kişiliğini de yansıttı
Balıkesir Musiki Derneği Başkanlığını yürüten Levent Tellioğlu Türk Müziği Korosunda solist ve korist olarak sahne alıyor. Sanatçı kişiliği ile de ön plana çıkan Tellioğlu seçim çalışmalarında sergi, tiyatro ve konserlere de katıldı.

Kırsalda, merkezde Tellioğlu heryerde

Kırsalda, merkezde Tellioğlu heryerde

Kırsalda, merkezde Tellioğlu heryerde

Kırsalda, merkezde Tellioğlu heryerde

Kırsalda, merkezde Tellioğlu heryerde

Kırsalda, merkezde Tellioğlu heryerde

Kırsalda, merkezde Tellioğlu heryerde

Kırsalda, merkezde Tellioğlu heryerde

Kırsalda, merkezde Tellioğlu heryerde

Kırsalda, merkezde Tellioğlu heryerde

Kırsalda, merkezde Tellioğlu heryerde

Kırsalda, merkezde Tellioğlu heryerde

Kırsalda, merkezde Tellioğlu heryerde

Kırsalda, merkezde Tellioğlu heryerde

Kırsalda, merkezde Tellioğlu heryerde

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