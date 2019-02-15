Kırsalda yaşayanlar için mobil kuaför hizmeti

Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI ADANA,(DHA) Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından, kırsalda yaşayan vatandaşların bakım hizmeti alması için mobil kuaföre dönüştürülen otobüs, ilçeleri gezerek hizmet vermeye başladı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından tasarlanan mobil kuaförün ilk durağı Yüreğir ilçesindeki Çelemli Mahallesi oldu. Araca ilişkin bilgiler aktaran Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Fatih Karayandı, modern bir kuaför merkezinin sahip olduğu tüm imkanların mobil araçta bulunduğunu kaydetti. Mobil kuaförün kadın ve erkek olmak üzere 2 bölümden oluştuğunu belirten Karayandı, Aracımız ücra köşelerde yaşam mücadelesi veren, kuaför hizmetine ulaşamayan engelli, yaşlı veya sağlıklı insanlara ücretsiz hizmet. Bu araç bir başlangıç, inşallah sayısını daha da artırmayı düşünüyoruz diye konuştu.

Vatandaşlar da kuaför hizmetinin ayaklarına gelmesinden memnun olduklarını bildirdi.

