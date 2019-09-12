Kırsalda yatırımların artması için iş birliği protokolü

Ankara'da Tarım ve Orman Bakanlığı ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) arasında kırsal alanlarda yatırımların artması için iş birliği protokolü imzalandı. Bakan Bekir Pakdemirli, "Amacımız kırsala daha çok yatırım, daha çok istihdam, sürdürülebilir üretim, artan gelir" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, 'Yerinde üretim, yerinde işleme ve yerinde kalkınma' anlayışı çerçevesinde kırsal alanlarda yatırımların artması için sivil toplum kuruluşları ile işbirliği çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından uygulanan, IPARD- Avrupa Birliği kırsal kalkınma hibe programının etkinliğini daha da artırmak için MÜSİAD ile iş birliği yapıldı. İki kurum arasında gerçekleşen iş biriliği için düzenlenen imza protokol törenine; Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkan Vekili Hakan Kalender, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan katıldı.

3 ANA AMAÇ

Bakan Pakdemirli, amaçlarının, kırsala daha çok yatırım, üreticiye daha çok gelir, istihdama daha çok katkı olduğunu söyledi. Bakan Pakdemirli, tarımı, gıdayı, hayvancılığı, suyu ve ormanı, kırsal kalkınmanın geleceği olarak gördüklerini, tüm imkânlarıyla kırsalı ve yereli destekleyip, teşvik ettiklerini kaydetti. Kırsal kalkınma anlamında verilen desteklerle birçok girişimcinin önünün açıldığını bildiren Pakdemirli, "Ülkemize binlerce modern tesis kazandırdık. Yüzbinlerce kişiye istihdam oluşturduk. Kadın ve gençlerin iş kurmalarını teşvik ettik. Katma değeri artıracak girişimlerin önünü açtık. IPARD ile sağladığımız kırsal kalkınma hibeleriyle; Aydın Koçarlı'da kurduğu çam fıstığı işleme tesisiyle 50 kişiye iş veren genç Serkan Karatosun kardeşimin çalışmasını duyduğumuzda, Elazığ'da modern süt çiftliğini hayata geçiren Fethiye Polat'ın azmini gördüğümüzde, Kastamonu Şenpazar ilçesinde kurduğu güneş enerjisi tesisiyle tüm ilçenin enerjisini karşılayan Aysel Bakır kardeşimizin cesaretini izlediğimizde, hangi birimiz mutlu olmuyor, hangi birimiz gurur duymuyoruz" dedi.