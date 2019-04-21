Kırsaldaki çocukların yüzünü güldürüyorlar

Yok böyle seyahat fotoğrafı! Selfie yerine bakın ne yaptı

Yok böyle seyahat fotoğrafı! Selfie yerine bakın ne yaptı

Palandöken Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Bahtiyar Akan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2019'u "Gönüllülük Yılı" ilan ettiğini söyledi.

Gönüllü gençler, kırsaldaki çocukların yüzünü güldürürken, öğretmen adaylarının tecrübe kazanmasına da yardımcı oluyor.

Miniklerle resimler çizen gençler, "Genç Dönüşüm Projesi" kapsamında topladıkları kırtasiye malzemelerini de anaokulu öğrencilerine armağan ediyor.

Kırsaldaki okul ve öğrencilerin ihtiyaçlarını önceden tespit edip karşılayan gönüllüler, miniklerle görsel ve bilişsel etkinlikler yaparak onların gelişimine katkıda bulunuyor.

Bu kapsamda gönüllü gençlerle, kırsaldaki anaokulu öğrencilerine yönelik çalışma yürüttüklerini anlatan Akan, "İstedik ki gönüllülük faaliyetini bütün gençlere yayalım." dedi.

Akan, hedeflerinin anaokulu öğrencilerinin görsel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak olduğunu vurguladı.

Kentte en son kırsaldaki Kümbet Anaokuluna gittiklerini belirten Akan, şunları kaydetti:

"Çocukların görsel ve zihinsel gelişmelerine katkı sağlamak adına eğitici materyallerle çizimler yaptık ve oyun oynadık. Okulun iç ve dış cephelerinde de çocuklarla boyama yaptık. Sırada 4 okul var. Bu yaştaki çocukların en etkili öğrenme yolu oyundur. Genelde çocuklarımızla unutulmaya yüz tutmuş oyunlar oynuyoruz. Çocukların gözlerindeki tebessüm olmaya çalışıyoruz."

Etkinliğin öğretmen adayları için de çok faydalı olduğunu dile getiren Akan, "Öğretmen adayı arkadaşlarımız da köylerdeki çocuklarla vakit geçirip, ilk mesleki deneyimlerini yaşıyorlar." dedi.

- "Çocuklara faydalı olmayı amaçlıyoruz"

Gençlik merkezinden Elanur Yılmaz da yıl boyunca gönüllülük faaliyetlerine katıldıklarını belirterek, "Çocuklara faydalı olmayı amaçlıyoruz. Onlar mutlu olunca biz de çok mutlu oluyoruz. Çocukların yüzündeki tebessümün sebebi olmak mutluluk verici." dedi.