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Kırsaldaki çocukların yüzünü güldürüyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 11:21 | Son Güncelleme

Erzurum'da gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2019'u "Gönüllülük Yılı" ilan etmesi dolayısıyla başlattıkları proje kapsamında, okul öncesi öğretmenliği bölümü öğrencileriyle, kırsaldaki anaokullarında eğitim gören çocukları ziyaret ediyor - Gönüllü gençler, miniklerle görsel ve bilişsel etkinlikler yaparak hem onların gelişimine katkı sağlıyor hem de öğretmen adaylarının tecrübe kazanmasına yardımcı oluyor - Okul öncesi öğretmenliği bölümü öğrencisi Gülcan Karakaş: - "Bir çocuğun yüzündeki tebessümde payım olduğu için çok mutluyum"

İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da gönüllü gençler, "Okulları Boyuyorum Çocuklarla Oynuyorum" projesi kapsamında okul öncesi öğretmenliği bölümünden öğrencilerle ziyaret ettikleri kırsaldaki anaokullarında, çocukların yüzünü güldürüyor.

Palandöken Gençlik Merkezi gönüllüleri, Atatürk Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencileri ile "Okulları Boyuyorum Çocuklarla Oynuyorum" projesini yürütüyor.

Kırsaldaki okul ve öğrencilerin ihtiyaçlarını önceden tespit edip karşılayan gönüllüler, miniklerle görsel ve bilişsel etkinlikler yaparak onların gelişimine katkıda bulunuyor.

Miniklerle resimler çizen gençler, "Genç Dönüşüm Projesi" kapsamında topladıkları kırtasiye malzemelerini de anaokulu öğrencilerine armağan ediyor.

Gönüllü gençler, kırsaldaki çocukların yüzünü güldürürken, öğretmen adaylarının tecrübe kazanmasına da yardımcı oluyor.

Palandöken Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Bahtiyar Akan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2019'u "Gönüllülük Yılı" ilan ettiğini söyledi.

Bu kapsamda gönüllü gençlerle, kırsaldaki anaokulu öğrencilerine yönelik çalışma yürüttüklerini anlatan Akan, "İstedik ki gönüllülük faaliyetini bütün gençlere yayalım." dedi.

Akan, hedeflerinin anaokulu öğrencilerinin görsel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak olduğunu vurguladı.

Kentte en son kırsaldaki Kümbet Anaokuluna gittiklerini belirten Akan, şunları kaydetti:

"Çocukların görsel ve zihinsel gelişmelerine katkı sağlamak adına eğitici materyallerle çizimler yaptık ve oyun oynadık. Okulun iç ve dış cephelerinde de çocuklarla boyama yaptık. Sırada 4 okul var. Bu yaştaki çocukların en etkili öğrenme yolu oyundur. Genelde çocuklarımızla unutulmaya yüz tutmuş oyunlar oynuyoruz. Çocukların gözlerindeki tebessüm olmaya çalışıyoruz."

Etkinliğin öğretmen adayları için de çok faydalı olduğunu dile getiren Akan, "Öğretmen adayı arkadaşlarımız da köylerdeki çocuklarla vakit geçirip, ilk mesleki deneyimlerini yaşıyorlar." dedi.

- "Çocuklara faydalı olmayı amaçlıyoruz"

Gençlik merkezinden Elanur Yılmaz da yıl boyunca gönüllülük faaliyetlerine katıldıklarını belirterek, "Çocuklara faydalı olmayı amaçlıyoruz. Onlar mutlu olunca biz de çok mutlu oluyoruz. Çocukların yüzündeki tebessümün sebebi olmak mutluluk verici." dedi.

Okul öncesi öğretmenliği bölümünden Gülcan Karakaş ise etkinliğe katıldığı için mutlu olduğunu vurguladı.

"Miniklerle bir araya gelerek öğretmenliğin ilk deneyimini yaşadım." diyen Karakaş, şu ifadeleri kullandı:

"Boyama bittiğinde çocukların okul duvarını şaşkın ve mutlu bakışlarla izlemesi yorgunluğumuzu alıp götürdü. Bu nedenle bir kez daha anladım ki bu bölümü seçmem aldığım en güzel kararlardan birisi. Bir çocuğun yüzündeki tebessümde payım olduğu için çok mutluyum. Bundan sonra da elimden geldiğince tüm gönüllü faaliyetlere katılacağım. Miniklerin yüzündeki tebessüm bizim için en güzel hediye."

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